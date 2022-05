"Prawnik z Lincolna" – sezon 2. W oczekiwaniu na kontynuację. Co już wiemy?

W tydzień po premierze nowy serial kryminalny Netflixa cieszy się dużą popularności. Czy powstanie drugi sezon "Prawnika z Lincolna"? Co wiemy na jego temat?

"Prawnik z Lincolna" – numer 1 na Netfliksie

Po zeszłotygodniowej premierze, Prawnik z Lincolna zrobił spektakularną karierę – błyskawicznie awansował na pierwsze miejsce zestawienia top 10 wśród seriali w Polsce i na świecie. Nietypowy mecenas szybko podbił serca widzów, a kryminalna intryga wciągnęła ich na tyle, że już słychać pytania o drugi sezon serialu.

Przypomnijmy, Prawnik z Lincolna to opowieść o adwokacie Mickey'm Hallerze (Manuel Garcia-Rulfo), który porad prawnych najchętniej udziela w swoim samochodzie typu Lincoln. Przemierzając ulice Los Angeles na swojej drodze spotyka zarówno drobnych kryminalistów, jak i zatwardziałych przestępców.

fot. Netflix

W pierwszym sezonie serialu Mickey po swoim zmarłym wspólniku przejął kancelarię adwokacką i trudną sprawę pewnego podwójnego morderstwa. Jako że w Mieście Aniołów nic nie jest proste, sprawa szybko przybrała zaskakujący obrót.

Fabuła sezonu 2 – spekulacje

Sezon 1 Prawnika z Lincolna powstał na podstawie książki Ołowiany wyrok – drugiego tomu cyklu powieści kryminalnych Michaela Connelly'ego. W serii ukazały się jeszcze 4 książki prezentujące losy Hallera – Oskarżyciel, Piąty świadek, The Gods of Guilt, The Law of Innocence.

Jeśli twórcy serialu rzeczywiście chcą zekranizować cały cykl, sezon drugi powinien zawierać wydarzenia z Oskarżyciela.

fot. Netflix

W trzecim tomie cyklu Haller występuje jako oskarżyciel specjalny w procesie mężczyzny skazanego za zabójstwo dziewczynki. Nowe dowody sprawiają, że po 24 latach za kratami Jason Jessup może nie tylko wyjść na wolność, ale również uzyskać wielomilionowe odszkodowanie. Haller i wezwany do pomocy detektyw Harry Bosh muszą ponownie przeanalizować zebrane przed laty dowody, odnaleźć zaginionego świadka i ustalić, czy Jessup rzeczywiście jest niewinny.

Fabuła Oskarżyciela brzmi intrygująco, a skomplikowane śledztwo z pewnością świetnie wyglądałoby w formie serialu. Czy jednak Netflix w drugim sezonie weźmie na warsztat wydarzenia z cyklu Connelly'ego? Tego jeszcze nie wiadomo.

Sezon 2 – kiedy premiera?

Niestety, na ten moment nie mamy jeszcze pewności, czy drugi sezon Prawnika z Lincolna rzeczywiście powstanie. Popularność sezonu 1 oczywiście wróży dobrze. Jednak przed podjęciem decyzji o kontynuowaniu produkcji, Netflix analizuje wyniki oglądalności przez około miesiąc. Oznacza to, że na potwierdzenie sezonu 2 przyjdzie nam jeszcze trochę poczekać.

