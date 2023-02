Prawo Lidii Poët – czy będzie 2. sezon serialu kostiumowego o włoskiej prawniczce?

Oparta na faktach opowieść o nieustępliwej włoskiej prawniczce dobrze sobie radzi wśród serialowych premier Netflixa, czy jednak Prawo Lidii Poët doczeka się 2. sezonu?

Prawo Lidii Poët

Tytuł: Prawo Lidii Poët (La legge di Lidia Poët)

Prawo Lidii Poët (La legge di Lidia Poët) Twórcy: Guido Iuculano, Davide Orsini

Guido Iuculano, Davide Orsini Gatunek: biograficzny, dramat kostiumowy

biograficzny, dramat kostiumowy Liczba sezonów: 1

1 Czas emisji: 2023

2023 Kraj produkcji: Włochy

Nowy kostiumowy serial Netflixa to opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach. Tytułowa Lidia Poët była pierwszą prawniczką w historii Włoch. Urodzona w 1855 roku kobieta pochodziła z bogatej, wykształconej rodziny. Początkowo studiowała medycynę, ale szybko przeniosła się na studia prawnicze do Turynu. Po kilku latach studiów uzyskała dyplom, napisała pracę na temat sytuacji kobiet i prawa wyborczego, a także odbyła dwuletni staż w kancelarii prawnej.

Problemy rozpoczęły się, gdy Lidia została oficjalnie wpisana na listę radców prawnych. Krok ten oburzył prokuratora generalnego, który doprowadził do wykreślenia prawniczki z rejestru. Serial Netflixa opowiada o zmaganiach Lidii ze zdominowaną przez mężczyzn rzeczywistością XIX-wiecznych Włoch, a fabuła produkcji jest luźno inspirowana wydarzeniami z życia kobiety. Twórcy, zamiast standardowego biopicu, postanowili stworzyć opowieść o charakterze kryminalnym i romansowym.

Czy będzie 2. sezon?

Prawo Lidii Poët szybko trafiło do TOP 10 najchętniej oglądanych seriali, a zarówno widzowie, jak i krytycy dobrze oceniają produkcję. Pojawia się więc pytanie, czy serial zyska kolejny sezon? Zakończenie wskazuje, że twórcy mogą mieć na to ochotę – prawdziwa Lidia prawo zaczęła praktykować dopiero po wielu latach, tak więc opowieść o jej losach pozostawia spore pole do popisu. Jednak Netflix na razie nie wypowiedział się w tej sprawie – władze serwisu decyzję o kontynuacji Prawa Lidii Poët podejmą najwcześniej za kilka tygodni.

