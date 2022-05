Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana 2 - premiera, obsada i wszystko co wiemy o sezonie

Na ekrany trafia kolejna dawka kryminalnych wątków z wyjątkową obsadą. Intrygi oraz zbrodnie są tu codziennością - sprawdź, kiedy i gdzie obejrzysz nowy sezon serialu oraz poznaj szczegóły.

Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana - sezon 2

Prawo i porządek: Przestępczość zorganizowana

2

2021

Kryminalny

USA

Tytułowy serial to niemal obowiązkowa pozycja dla fanów kryminałów. Zarówno pierwszy, jak i drugi sezon serialu Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana to kontynuacja losów bohaterów znanych z takich produkcji jak: "Sekcja specjalna" oraz "Prawo i porządek" w reżyserii Dicka Wolfa.

Akcja sezonu rozgrywa się w sercu Nowego Jorku, który jak się okazuje - jest pełen brutalności, a morderstwa zdają się być codziennością. Główny bohater wciela się w postać miejscowego stróża prawa i powraca z emerytury, aby rozpocząć wielokierunkowe śledztwo i dążyć do wyjaśnienia zbrodni. Jedna z misji, będzie wymagała zmierzenia się z wpływowym w środowisku syndykatem.

Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana - sezon 2. Obsada

Na ekrany powraca kilka dobrze znanych nam twarzy:

Elliot Stabler (Christopher Meloni)

Richard Wheatley (Dylan McDermott)

Mariska Hargitay (Olivia Benson)

Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana - sezon 2. Odcinki

Najnowszy sezon obejmuje aż 22 odcinki, jest to więc znacznie więcej, aniżeli w przypadku części pierwszej.

Odcinek 1: The Man With No Identity

Odcinek 2: New World Order

Odcinek 3: The Outlaw Eddie Wagner

Odcinek 4: For a Few Lekë More

Odcinek 5: The Good, The Bad, and the Lovely

Odcinek 6: Unforgivable

Odcinek 7: High Planes Grifter

Odcinek 8: Ashes To Ashes

Odcinek 9: The Christmas Episode

Odcinek 10: Nemesis

Odcinek 11: As Nottingham Was to Robin Hood

Odcinek 12: As lago Is To Othello

Odcinek 13: As Hubris Is to Oedipus

Odcinek 14: ...Wheatley Is to Stabler

Odcinek 15: Takeover

Odcinek 16: Guns & Roses

Odcinek 17: Can't Knock the Hustle

Odcinek 18: Change the Game

Odcinek 19: Dead President

Odcinek 20: Lost One

Odcinek 21: -

Odcinek 22: Friend or Foe

Prawo i porządek: przestępczość zorganizowana - sezon 2. Premiera

Najnowszy sezon jest dostępny od 23 maja za pośrednictwem Canal Plus - zarówno w TV, jak i na stronie internetowej. Dwa odcinki będą pojawiać się cyklicznie co tydzień. Najbliższa data emisji na Canal Plus Seriale to 30.05 o godzinie 22:00, lub w serwisie Canal Plus. Jeśli jeszcze nie jesteś subskrybentem, sprawdź szczegóły w naszym wpisie - CANAL+ Online - cena, pakiety, wymagania. Najważniejsze informacje o platformie.

Czy emerytowany stróż prawa upora się z problemami na ulicach Nowego Jorku? O tym przekonamy się po obejrzeniu całego sezonu!