Predator Triton 300, Predator Triton 500 z 300 Hz wyświetlaczem i Predator Thronos Air

Najnowszy laptop dla graczy od Acera wyposażono w 300 Hz wyświetlacz.

Acer Predator Triton 500 dostępny będzie z wyświetlaczem o częstotliwości odświeżania wynoszącej 300 Hz.

Producent zaprezentował również nowy fotel dla graczy z modułową konstrukcją i nowymi możliwościami regulacji.

Nie zabrakło również przystępnego cenowo modelu Predator Triton 300.

Predator Triton 300 - "tani" laptop dla gracza

Predator Triton 300 to najnowszy model uzupełniający gamę smukłych i lekkich notebooków Triton z systemem Windows 10. Laptop waży 2,3 kg, a jego minimalistyczna, aluminiowa obudowa ma, podobnie jak inne laptopy Predator, matowy czarny kolor z niebieskimi akcentami i podświetleniem.

Wyposażono go w procesor Intel Core i7 (do 9. generacji włącznie), procesor graficzny NVIDIA GeForce GTX 1650 oraz 16 GB pamięci DDR4 2666 MHz (z możliwością późniejszej rozbudowy do 32 GB). Model może obsługiwać maksymalnie dwa dyski SSD PCIe NVMe o pojemności 1 TB w macierzy RAID 0 oraz dysk twardy o pojemności maksymalnej 2 TB.

Karta Killer Wi-Fi 6 AX 1650 i złącze Killer Ethernet gwarantują szybkość działania i brak opóźnień.

Jasny 15,6-calowy ekran Full HD z matrycą IPS i wąską ramką ma częstotliwość odświeżania 144 Hz i dzięki funkcji overdrive bardzo krótki czas reakcji wynoszący 3 ms.

Klawiatura jest wyposażona w podświetlenie strefowe RGB oraz specjalne klawisze Turbo i Predator Sense. Klawisze WASD, strzałki i klawisze specjalne mają wklęsły kształt i są przezroczyste.

Predator Triton 300 ma również znakomite parametry termiczne: podwójne wentylatory wykorzystujące technologię Acer AeroBlade 4. generacji (metalowy wentylator 3D) i CoolBoost oraz odpowiednio rozmieszczone otwory wlotowe i wylotowe powietrza.

Predator Triton 500 - 300 Hz dla zaawansowanych graczy

Wyposażony w niesamowicie szybki wyświetlacz Full HD o przekątnej 15,6 cala i częstotliwości odświeżania 300 Hz Predator Triton 500 to mocny laptop gamingowy, mający zaledwie 17,9 mm grubości i waży tylko 2,1 kg. Ma trwałą, wykonaną z całości z metalu obudowę i wąskie ramki o szerokości jedynie 6,3 mm. Stosunek ekranu do powierzchni obudowy wynosi w jego przypadku 81%.

Predator Thronos - stanowisko gamingowe Acer'a

Predator Thronos Air, najnowszy fotel gamingowy marki Acer, to znakomite rozwiązanie dla entuzjastów gier. Jego stalowa konstrukcja obejmuje fotel, modułowy pulpit i ramię do zamocowania monitora. Gracz zasiada więc w komfortowym i zamykanym „kokpicie".

Fotel można ustawić pod różnymi kątami (130 stopni w kabinie i 180 stopni na zewnątrz), aby uzyskać maksimum komfortu. Oferuje także funkcję masażu, dzięki której można się zrelaksować po wyczerpujących rozgrywkach.

Na ramieniu można zamontować maksymalnie trzy wyświetlacze. Można je ręcznie podnosić i opuszczać za pomocą uchwytu umieszczonego w dogodnym miejscu, tuż pod podstawą środkowego monitora. Nad środkowym monitorem można też ustawić kamerę, co ułatwia prowadzenie transmisji na żywo w serwisach YouTube, Twitch czy Mixer.

Za fotelem znajduje się platforma, na której można ustawić komputer stacjonarny do gier, a przemyślany system prowadzenia kabli gwarantuje, że nie przeszkadzają one w korzystaniu z całego rozwiązania. Firma Acer oferuje ponadto wiele opcji niestandardowych i ulepszeń, takich jak stabilizator siedziska zapobiegający poruszaniu się fotela podczas gry, uchwyt na kubek, uchwyt na zestaw słuchawkowy, koncentrator USB czy kamera.

Ceny i dostępność w Polsce

Predator Triton 300 będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 5 tys. zł

Predator Triton 500 z 300 Hz wyświetlaczem będzie dostępny w Polsce od czwartego kwartału 2019 roku w cenie od 9 tys. zł

Dostępność w Polsce oraz cena Predator Thronos Air zostanie podana w późniejszym terminie.