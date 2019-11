Predator Triton 500 z kartami NVIDIA RTX 2060 i RTX 2070

Ruszyła sprzedaż notebooka gamingowego Predator Triton 500 z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz NVIDIA GeForce RTX 2070. Laptop jest nie tylko wydajny, ale również smukły - jego grubość wynosi zaledwie 17,9 mm, a waga 1,9 kg.

Triton 500 ma wytrzymałą, całkowicie metalową obudowę i wąskie ramki o grubości 6,3 mm, które zapewniają stosunek 81 procent ekranu do obudowy. Bateria zapewnia do 8 godzin pracy bez konieczności ładowania. 15,6 calowy ekran Tritona 500 Full HD wykorzystuje technologię Nvidia G-SYNC. Częstotliwość odświeżania wynosi 144 Hz z czasem reakcji na poziomie 3 ms, a jasność ekranu to 300 nitów.

Wraz z pojawieniem się na półkach sklepowych Predator Triton 500 z kartami graficznymi NVIDIA GeForce RTX 2060 oraz NVIDIA GeForce RTX 2070, rozpoczęła się akcja, w której można zakupić laptopa o 1000 zł taniej. Notebooki gamingowe w niższej cenie można nabyć do końca października 2019 w następujących sklepach: Komputronik, Media Expert, MediaMarkt, Neonet, x-kom, Morele.