Premier League tylko w Viaplay! Co dalej z meczami w Canal+?

Niedługo w Polsce pojawi się nowa platforma streamingowa. Viaplay wystartuje 3 sierpnia. Sprawdź, co znajduje się w ofercie.

Firma NENT Group, właściciel serwisu Viaplay zapowiedział, że wystartuje on w Polsce 3 sierpnia. Miesięczny koszt subskrypcji to 34 zł. Na start usługi w naszym kraju przewidziane są promocje, jednak aktualnie szczegóły nie zostały ujawnione.

Viaplay będzie działać na komputerach PC i Mac, urządzeniach z systemem Android oraz iOS, Smart TV, konsolach (PS4, PS5, Xbox One) oraz za pośrednictwem Apple TV i Chromecast.

Co będzie można obejrzeć dzięki Viaplay?

Premier League

Bundesliga

Liga Europy

Liga Konferencji

Ligi piłkarskie kobiet

Formuła 1 - od 2023 roku

- od 2023 roku NASCAR

Moto GP

To tylko część oferty, jaka została przygotowana dla polskich użytkowników Viaplay.

????????????????@nent_group will launch its #Viaplay streaming service in Poland on 3 August. Viaplay will offer a unique combination of premium live sports, Viaplay Originals, international films and series, and kids content. It'll be priced at PLN 34/month.https://t.co/iohgglXVpS pic.twitter.com/XCCj2hJugL — Nordic Entertainment Group (@nent_group) July 6, 2021

Poza transmisjami sportowymi, na platformie zobaczymy także filmy i seriale od m.in. Sony, MGM czy CBS" New Amsterdam, Spider-man, Opowieści podręcznej, Bridget Jones. NENT Group stawia także na produkcje oryginalne. W przyszłości forma będzie chciała współpracować z polskimi twórcami w celu tworzenia filmów, seriali oraz programów telewizyjnych.

Dzisiaj, 7 lipca otrzymaliśmy informację, że NENT Group, czyli właściciel platformy Viaplay nabył prawa do transmitowania rozgrywek Premier League. Dotyczy to sezonów od 2022/23 do 2027/28. Mecze Chelsea, Manchesteru United, Manchesteru City i innych angielskich drużyn, które do tej pory można było obejrzeć na platformie Canal+, będą od kolejnego sezonu dostępne tylko w Viaplay. W każdym sezonie ma być pokazywane 380 spotkań rozgrywanych w ramach Premier League. Ta sytuacja może mocno namieszać i spowodować spory odpływ abonentów Canal +.

⚽️Breaking news!⚽️ @nent_group wins the exclusive media rights to show @premierleague, the world’s best national football league, live on its #Viaplay streaming service in the Netherlands, Poland, Estonia, Latvia and Lithuania from 2022 to 2028. https://t.co/xPDLm1w7xE #nentgroup pic.twitter.com/V2aPbQgLoE — Nordic Entertainment Group (@nent_group) July 7, 2021

