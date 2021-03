Premier Polski - Lidia Sobieska, na najnowszym zwiastunie Tekken 7

Z takiej pani premier możemy być dumni.

Już jutro do najnowszej odsłony kultowej serii bijatyk - Tekken, zawita pierwsza w historii zawodniczka rodem z Polski. Jak ujawnili twórcy gry - prace nad nią trwały wiele lat, bowiem twórcy chcieli stworzyć bohatera, który idealnie oddawałby "ducha" polskiego narodu, a jednocześnie wpisywałby się w rozbudowaną historię uniwersum gry.

Polskę w Tekken 7 reprezentować będzie Lidia Sobieska, która nie tylko jest mistrzynią karate, ale również piastuje stanowisko premiera naszego kraju. Choć Lidia stanęła na czele narodu w bardzo młodym wieku, to jest osobą niezwykle oddaną i gotową do poświęceń. Bohaterka otrzymuje propozycję z kategorii tych "nie do odrzucenia". Chcąc uniknąć Tekken Force w Polsce zostaje ona zmuszona do udziału w Turnieju Króla Żelaznej Pięści. Jak nasza reprezentantka spisuje się w akcji możemy podziwiać na obszernym zwiastunie, na którym pojedynkuje się ona m.in. z: Brianem Fury, Dragunovem, Paulem, Hwoarangiem czu Heihachim Mishimą.

Lidia Sobieska trafi do Tekken 7 już jutro - 23 marca. Najnowsza odsłona cyklu bijatyk jest dostępna na PC, PS4, PS5, Xbox One oraz Xbox Series X / S.

