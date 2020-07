Premiera AMD APU Ryzen 4000 Renoir 21 lipca

Układy AMD APU Ryzen 4000 Renoir dla komputerów stacjonarnych zostaną wprowadzone na rynek 21 lipca. Zobaczymy trzy warianty PRO o mocy 35 W i 65 W.

Spis treści

Procesory APU Ryzen 4000 Renoir od AMD mają zostać wprowadzone na rynek 21 lipca. Nowe układy trafią najpierw do integratorów systemów oraz na rynek OEM. Taki ruch jest prawdopodobnie spowodowany tym, że APU Ryzen 4000 Renoir może wpłynąć na sprzedaż Ryzenów 3000 Mantisse. Seria procesorów AMD Ryzen PRO 4000 ma zastąpić warianty bez "PRO", które są praktycznie takie same.

Ryzen 7 4700G stał się Ryzenem 7 Pro 4750G, Ryzen 5 4400 stał się Ryzenem 5 PRO 4650G, a Ryzen 3 4300G stał się Ryzenem 3 PRO 4350G.

AMD Ryzen 7 PRO 4750G/GE

AMD Ryzen 7 4750G jest flagowym wariantem rodziny Ryzen 4000 Renoir APU. Posiada 8 rdzeni, 16 wątków, 4 MB L2 i 8 MB pamięci podręcznej L3. Jest to mniej niż 32 MB pamięci podręcznej L3, którą oferuje 8 rdzeni Ryzen 7 3800X, ale wynika to głównie z monolitycznej natury układu, który opiera się na pojedynczym pakiecie, a nie na konstrukcji opartej na chipie, bazującej na procesorach stacjonarnych serii Matisse.

Procesor posiada zegar bazowy 3,6 GHz i 4,45 GHz boost. Pracuje on z 65 W TDP i jest kompatybilny z gniazdem AM4. Pod kątem grafiki, wyposażony jest w ulepszoną Vegę 7nm, która posiada 8 jednostek centralnych i 512 rdzeni taktowanych zegarem 2100 MHz, co czyni go jednym z najszybszych zintegrowanych układów graficznych. Wariant 35 W charakteryzuje się prędkością taktowania 3,1 GHz bazowego i 4,35 GHz boost.

AMD Ryzen 5 PRO 4650G/GE

AMD Ryzen 5 PRO 4650G jest 6-rdzeniową i 12-wątkową jednostką z zegarem bazowym 3,7 GHz i 4,3 GHz w trybie boost. Układ graficzny powinien zawierać 7 jednostek centralnych i łącznie 448 rdzeni, które są taktowane zegarem 1900 MHz. Wariant 35 W będzie charakteryzował się prędkością zegara 3,3 GHz bazowego i 4,25 GHz boost.

AMD Ryzen 3 PRO 4350G/GE

AMD Ryzen 3 PRO 4350G jest wyposażony w 4 rdzenie i 8 wątków. Układ ten posiada zegar podstawowy 3,8 GHz i 4,1 GHz boost. Od strony graficznej, wyposażony jest w 6 jednostek centralnych, które tworzą w sumie 384 rdzenie taktowane zegarem o częstotliwości 1700 MHz. Wariant 35 W posiada zegar o prędkości bazowej 3,5 GHz i 4,1 GHz boost, ale może nie być w stanie utrzymać maksymalnych częstotliwości taktowania przez dłuższy czas w porównaniu do modelu 65 W.

Jeśli chodzi o kompatybilność, prawie wszyscy producenci płyt głównych posiadają odpowiedni BIOS w formie oficjalnej lub BETA (AGESA 1.0.0.1), który z łatwością obsługuje procesory APU Ryzen 4000 na płytach głównych AM4.

Zobacz ceny Ryzen 7 3800X