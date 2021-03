Premiera AirPods 3 opóźniona. Kiedy zadebiutują nowe słuchawki TWS?

Ming Chi-Kuo poinformował o przesunięciu daty premiery nowych słuchawek. Kiedy na rynku pojawią się nowe AirPodsy i co spowodowało opóźnienia?

Obecna generacja słuchawek AirPods ma już dwa lata, a ich funkcjonalność odstaje nieco od konkurencyjnych konstrukcji oferowanych w podobnej cenie. Od dłuższego czasu mówi się, że Apple zaprezentuje trzecią generację słuchawek AirPods. Premiera miała odbyć się w drugiej połowie marca, ale zgodnie z najnowszymi informacjami przekazanymi przez Ming Chi-Kuo została przesunięta.

AirPodsy drugiej generacji

Znany analityk przekazał, że Apple nie wprowadzi słuchawek AirPods trzeciej generacji do sprzedaży w tym miesiącu. Według danych posiadanych przez Kuo debiut nie nastąpi prędko, ponieważ pierwsze słuchawki AirPods 3 opuszczą fabrykę dopiero w trzecim kwartale 2021 roku. Oznacza to, że premiera najprawdopodobniej odbędzie się dopiero we wrześniu, a słuchawki zadebiutują razem z nowymi modelami iPhone'a. Ponownie podkręci to plotki o dodawaniu słuchawek w gratisie do przedsprzedaży nowych modeli iPhone'a.

Ming Chi-Kuo przekazał, że nie zna jeszcze daty premiery słuchawek AirPods 3, ale z pewnością nie zobaczymy ich na wydarzeniu 23 marca 2021 roku.

Dodatkowo z najnowszego raportu dowiedzieliśmy się, że w tym roku na rynek trafi mniej słuchawek AirPods. Wszystko ze względu na nasycenie rynkiem, brak nowych premier oraz ogromną konkurencję.

W zeszłym roku sprzedano aż 90 milionów słuchawek AirPods 2 oraz AirPods Pro. Kuo przewiduje, że przez cały 2021 rok Apple sprzeda około 78 milionów egzemplarzy wszystkich modeli słuchawek AirPods.

Źródło: 9to5mac.com