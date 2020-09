Premiera Assassin's Creed Valhalla przesunięta!

Rok 2020 nie należy do najlepszych jeśli chodzi o deweloping gier. Z powodu pandemii koronawirusa i konieczności pracy zdalnej, liczne zespoły były zmuszone do przesunięcia premier swoich gier. Teraz również najnowsza odsłona przygód o Asasynach zmieniła datę debiutu, choć w tym wypadku możemy mówić o sporej niespodziance.

Chyba pierwszy raz od dawna zdarzyło się, że producent przyśpiesza premierę swojej gry. Tak jest! Jak poinformował właśnie Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla zadebiutuje wcześniej niż planowano, a dokładnie - 10 listopada. Skąd ta decyzja? Odpowiedź jest bardzo prosta. Francuski producent chce, aby Valhalla zadebiutowała równolegle z nowymi konsolami Microsoftu - Xbox Series S oraz Xbox Series X, które jak wiemy zadebiutują właśnie 10 listopada.

Assassin's Creed Valhalla launches with Xbox Series X | S on 10th November, 2020.

Build the legend of a Viking raider on any console.

Upgrade from Xbox One to Xbox Series X at no additional cost. pic.twitter.com/0IH29wpbIz