Premiera Battlefield 2042 Exodus już dziś, sprawdź jak oglądać

Już dziś swoją premierę mieć będzie Battlefield 2042 Exodus - animacja, która przedstawi nam historię nadchodzącej gry od Electronic Arts i DICE.

fot. Electronic Arts / DICE

Wiemy już, że Battlefield 2042 nie będzie posiadać klasycznej kampanii dla jednego gracza. Nie oznacza to jednak, że w najnowszej odsłonie cyklu od studia DICE zabraknie ciekawej historii, zmieni się po prostu sposób narracji. Fabuła ma być stale rozwijana poprzez sezonowe aktualizacje i aktywności. Podobny schemat wykorzystują inne popularne produkcje sieciowe jak Fortnite czy Call of Duty Warzone. EA nie chce jednak ograniczać się tylko do samej gry i historię Battlefield 2042 będziemy mogli śledzić również w innych mediach.

W tym celu m.in. powstał film - Battlefield 2042 Exodus. Z dotychczasowych informacji wiemy jedynie, że zaprezentuje on nam wydarzenia, które doprowadziły do otwartej wojny pomiędzy mocarstwami w 2042 roku. Śmiało możemy jednak założyć, że Exodus to pierwszy z wielu filmów, które otrzyma BF2042. Jak i kiedy obejrzeć premierowy pokaz Battlefield 2042 Exodus?

Zobacz również:

Kiedy odbędzie się premierowy pokaz Battlefield 2042 Exodus?

Premiera Battlefield 2042 Exodus odbędzie się już dziś (12 sierpnia) o godzinie 17:00 czasu polskiego.

Gdzie mogę obejrzeć Battlefield 2042 Exodus?

Wszyscy chętni będą mogli obejrzeć materiał na oficjalnym kanale serii Battlefield w serwisie YouTube lub poniżej.

Zobacz również: AC Valhalla Oblężenie Paryża - cena i najlepsze oferty na DLC