Premiera Cyberpunk 2077 opóźniona!

Na przebojową produkcje CD Projekt RED poczekamy do września.

W ciągu zaledwie kilku dni dowiedzieliśmy się o przesunięciu premier dwóch, dużych tytułów tego roku – Final Fantasy VII Remake został przełożony na 10 kwietnia 2020 roku, natomiast Marvel's Avengers na 4 sierpień 2020 roku. Teraz przyszła kolej na kolejną dużą produkcję – Cyberpunk 2077, od naszego rodzimego studia CD Projekt RED. Debiut długo wyczekiwanej gry był planowany na 16 kwietnia bieżącego roku, dziś liderzy studia – Marcin Iwański i Adam Badowski poinformowali o zmianie daty na 17 września 2020 roku. W opublikowanym poniżej liście, twórcy tłumaczą swoją decyzję potrzebą dopracowania szczegółów i obiecali na bieżąco informować o postępach.

Mamy ważne wiadomości dotyczące daty premiery Cyberpunk 2077, którymi chcielibyśmy się dziś z Wami podzielić. Cyberpunk 2077 nie pojawi się w kwietniu, a datę premiery przenosimy na 17 września 2020 r. Obecnie jesteśmy na etapie, w którym gra jest kompletna i można w nią grać, ale wciąż pozostaje wiele do zrobienia. Night City jest ogromne - pełne historii, treści i miejsc do odwiedzenia, ale ze względu na ogromną skalę i złożoność tego wszystkiego potrzebujemy więcej czasu, aby zakończyć testowanie, naprawianie i dopracowywanie produkcji. Chcemy, aby Cyberpunk 2077 był naszym ukoronowaniem dla tej generacji, a odroczenie premiery zapewni nam cenne miesiące, których potrzebujemy, aby gra była idealna. Oczekujcie bardziej regularnych aktualizacji o postępach, wraz ze zbliżaniem się do nowej daty wydania. Z niecierpliwością czekamy na spotkanie z wami w Night City, dziękujemy wam za ciągłe wsparcie!

Biorąc pod uwagę ostatnie wiadomości, pierwsza połowa roku nie zapowiada się już tak ekscytująco jak do niedawna, choć nadal jest na co czekać. Jedynie w ciągu kwietnia i maja, ukażą się takie tytuły, jak m.in.: Resident Evil 3 Remake, Final Fantasy VII Remake, Wasteland 3 czy The Last of Us 2.

źródło: Twitter