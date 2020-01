Premiera Cyberpunk 2077 opóźniona przez problemy z optymalizacją na Xbox One?

Pojawiły się sugestie, że CD Projekt RED było zmuszone do przesunięcia daty debiutu Cyberpunk 2077 z powodu problemów z optymalizacją gry na Xbox One.

Cyberpunk 2077 jest bez wątpienia jednym, z najbardziej oczekiwanych tytułów bieżącego roku. Produkcja od CD Projekt RED wzbudza wiele emocji, szczególnie w ostatnim czasie. Niedawno ogłoszono znaczne opóźnienie premiery gry, która miała się odbyć 16 kwietnia 2020 roku, a została przełożona na 17 września bieżącego roku. Liderzy studia - Marcin Iwański i Adam Badowski, tłumaczą swoją decyzję o zmianie daty premiery, potrzebą dopracowania ostatnich szczegółów, aby gra sprostała zarówno oczekiwaniom odbiorców, jak i twórców.

W sieci pojawiły się ostatnio doniesienia, jakoby opóźnienie premiery Cyberpunk 2077, było spowodowane słabą jakością gry w wersji na Xbox One. Na reakcję deweloperów, nie tylko z CD Projekt RED, nie trzeba było długo czekać. Twórca gry God of War – Cory Barlog, opublikował tweet odnoszący się do tych plotek. Barlog stwierdził, że każda gra działa kiepsko do czasu ostatecznej optymalizacji, tuż przed samym finałem prac. Wypowiedź Barloga wsparł, na oficjalnym forum studia, jeden z pracowników CD Projekt RED. Benzenzimmern, bo takiego pseudonimu używa deweloper na forum, stwierdził, że oczywiste jest, iż gra wymaga optymalizacji i to nie tylko na Xbox One, ale również na PlayStation 4 i PC. Jest to część procesu twórczego, aż do jego ostatecznego zakończenia. Stwierdzenie, że gra jest opóźniona ze względu na optymalizację na Xbox One, jest dobre na plotkę, ale nie trzyma się prawdy, bo powodów przełożenia daty jest wiele.

Niestety, przesunięcie debiutu Cyberpunk 2077 miało negatywne konsekwencje dla dewelopera. Podczas ogłoszenia opóźnienia premiery, CEO CD Projekt RED - Adam Kiciński, przyznał, że również podczas wydłużonego okresu pracy nad tytułem, pracownicy jego zespołu muszą liczyć się z tzw. crunchem. W odpowiedzi na to oświadczenie, na studio spadła fala krytyki ze strony Międzynarodowego Stowarzyszenia Twórców Gier. Miejmy nadzieję, że to już koniec negatywnych doniesień na temat Cyberpunk 2077 i CD Projekt RED.

Premiera Cyberpunk 2077 jest wyznaczona na 17 września 2020 roku. Niedawno dowiedzieliśmy się również, że prace nad wersją multiplayer nadal trwają i ukaże się ona w późniejszym terminie. Gra będzie przeznaczona na PlayStation 4, Xbox One i PC.

