Premiera Death Stranding na PC opóźniona

Najnowsza produkcja Hideo Kojimy - Death Stranding, miałą zadebiutować na PC już w czerwcu. Niestety, twórcom nie uda się dotrzymać tego terminu.

Ten rok w branży gier jest pod wieloma względami wyjątkowy. Wielce prawdopodobne, że jeśli oczekiwaliście premiery jakiegoś tytułu, to została ona przesunięta. Taki los spotkał już mnóstwo gorąco wyczekiwanych produkcji, w tym: Cyberpunk 2077, The Last of Us 2, Dying Light 2 czy Wasteland 3, teraz do tego grona dołączyła PC-towa wersja przeboju od Kojima Productions - Death Stranding.

Najnowsza gra Hideo Kojimy zadebiutowała w listopadzie ubiegłego roku, wyłącznie na konsolach PlayStation 4. Nie musieliśmy jednak długo czekać na ogłoszenie wersji gry na PC. Początkowo miała się ona ukazać już 2 czerwca, jednak, jak poinformowali właśnie przedstawiciele studia Kojima Productions - nie uda się zespołowi tego terminu dotrzymać.

Powód opóźnienia nie jest żadnym zaskoczeniem. Ze względu na pracę zdalną, spowodowaną epidemią koronawirusa, studio potrzebuje dodatkowego czasu na "doszlifowanie" gry. Nowa data premiery to 14 lipca, a więc opóźnienie nie jest duże.

Dla przypomnienia, PC-towa wersja Death Stranding zaoferuje nam m.in.: wsparcie dla ultra szerokich rozdzielczości, wyższą liczbę klatek na sekundę oraz tryb fotograficzny. Wersja na Steam otrzyma również specjalne dodatki do personalizacji głównego bohatera, inspirowane serią Half-Life. W dniu premiery gra trafi również na Epic Games Store.

źródło: vg247.com