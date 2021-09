Premiera Eternals tylko w kinach? Disney znów zmienia plany

Niedawny sukces Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni i jego wyniki w amerykańskim box office sprawiły, że producent zmienił plany dotyczące premiery kolejnego widowiska.

Premiera Czarnej wdowy, która miała miejsce 9 lipca spowodowała wiele zamieszania wokół sposobu dystrybucji nowych tytułów Disneya. Film ze Scarlett Johansson w roli głównej tego samego dnia trafił do kin oraz na platformę Disney+, co nie spodobało się aktorce, która pozwała studio na ogromne kwoty w związku z zapisami w jej kontrakcie.

Dlatego też Disney zdecydował się na zmianę tego sposobu i wraz z premierą Shang-Chi i legendy dziesięciu pierścieni powrócił do starego sposobu dystrybucji. Ten tytuł trafił najpierw do kin, a dopiero w późniejszym terminie będzie udostępniony abonentom platformy Disney+. Skończyło się to zaskakująco dobrymi wynikami box office. W ciągu pierwszego weekendu po premierze film zarobił 95 milionów dolarów.

Takie rezultaty sprawiły, że zarządzający studiem podjęli decyzję, że Eternals podążą tą samą drogą. Premiera filmu została zaplanowana na 5 listopada. Tego dnia film pojawi się ekskluzywnie na ekranach kin. Taką decyzję podjęli Bob Chapek i Kareem Daniels, szef dystrybucji Disneya. Za takim rozwiązaniem optowali także Kevin Feige, szef Marvel Studios oraz reżyserka filmu Chloé Zhao.

Czy wyniki Eternals będą wyznacznikiem przyszłej polityki firmy? Pozostaje nam jedynie czekać na odpowiedź.

Eternals

Kraj produkcji : USA

: USA Reżyseria : Chloé Zhao

: Chloé Zhao Scenariusz : Ryan Firpo, Patrick Burleigh, Chloé Zhao

: Ryan Firpo, Patrick Burleigh, Chloé Zhao Gatunek : akcja, sci-fi, komiksowy

: akcja, sci-fi, komiksowy Obsada : Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Bryan Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harrington

: Angelina Jolie, Salma Hayek, Gemma Chan, Richard Madden, Kumail Nanjiani, Lia McHugh, Bryan Tyree Henry, Lauren Ridloff, Barry Keoghan, Don Lee, Kit Harrington Data premiery: 5 listopada

