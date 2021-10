Premiera Galaxy S21 FE opóźniona aż do 11 stycznia!

W zeszłym tygodniu informowaliśmy, że Galaxy S21 FE prawdopodobnie zostanie wydany w styczniu 2021 roku. Od tego czasu pojawiło się kilka kolejnych raportów, głównie za pośrednictwem Twittera, które sugerowały znacznie wcześniejszy termin premiery nadchodzącego następcy linii Fan Edition. Tym razem dostaliśmy kolejną - i znowu zupełnie odmienną - informację na ten temat.

Według znanego leakstera, Jona Prossera, premiera Galaxy S21 FE została opóźniona do stycznia, a dokładniej do 11 stycznia 2022 roku.

Zobacz również:

Samsung’s S21 FE is delayed until January, as far as I know.



Launch is rescheduled for January 11, 2022.