Premiera Huawei FreeBuds 4 z funkcją Adaptive Ear-Matching

Dzisiaj swoją premierę miały FreeBuds 4, czyli najnowsze bezprzewodowe słuchawki Huawei, oferujące innowacyjną funkcję Adaptive Ear-Matching.

Huawei FreeBuds 4 w etui

Huawei FreeBuds 4 są pierwszymi na rynku słuchawkami TWS z funkcją Adaptive Ear-Matching (AEM), która wykrywa kształt kanału słuchowego użytkownika i automatycznie dopasowuje redukcję szumów do indywidualnych cech danej osoby, wykorzystując przy tym informacje o panujących warunkach zewnętrznych. W porównaniu do poprzednich modeli, wykorzystują hybrydową technologię podwójnych mikrofonów – to pierwsze tego typu rozwiązanie na rynku w słuchawkach dousznych typu open-fit.

Sprawdź również: Huawei Watch 3 są już dostępne w Polsce!

Słuchawki posiadają kompozytową membranę z polimeru ciekłokrystalicznego (LCP), która ma pozwalać na zminimalizowanie zniekształcenia dźwięku. Wygodzie z użytkowania mają także pomagać dynamiczne przetworniki o średnicy 14,3 mm, a także udoskonalone minituby basowe, które generują dźwięk o natężeniu 15% wyższym niż w przypadku Huawei FreeBuds 3.

Huawei FreeBuds 4

FreeBuds 4 obsługują łączenie z dwoma urządzeniami jednocześnie, dzięki czemu słuchawki można połączyć ze smartfonem i laptopem lub smartwatchem, co umożliwia słuchanie muzyki na jednym urządzeniu i odbieranie połączeń na drugim. Oferują także 4 godziny pracy na jednym ładowaniu z wyłączoną funkcją redukcji szumów oraz 22 godziny, kiedy używane są razem z etui ładującym. Z włączonym trybem ANC (aktywna redukcja szumu), słuchawki mogą odtwarzać muzykę przez 2,5 godziny. Słuchawki obsługują również funkcję szybkiego ładowania, dzięki której 15 minut ładowania ma zapewnić kolejne 2,5 godziny pracy.