Premiera LG V40 ThinQ już 3 października. Smartfon ma mieć aż trzy aparaty z tyłu

To będzie bardzo intensywny październik. Wielu topowych producentów elektroniki użytkowej właśnie na ten miesiąc zaplanowało premierę swoich nowości. Do ich grona dołącza właśnie LG z konferencją, na której pokaże światu smartfon V40 ThinQ. Co ciekawe, wiemy już, że Koreańczycy wrzucą na tył urządzenia aż trzy aparaty.

LG V35 ThinQ. Fot. LG