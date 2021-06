Premiera MagicBook X 14 i X 15 z procesorami Intel 10. generacji

Honor zaprezentował właśnie nową serię swoich notebooków o nazwie MagicBook X. Serię rozpoczynają dwa pokryte aluminium ultrabooki - MagicBook X 14 i X 15.

Honor przedstawia MagicBook X 14 i 15

Honor przedstawił swoje laptopy z serii MagicBook w maju, a dzisiaj swoją premierą miały urządzenia z nowej serii X - MagicBook X 14 i X 15 . Oba notebooki pracują na procesorach Intel 10. generacji. Podczas wyboru konfiguracji przyjdzie nam wybierać pomiędzy: Intel Core i5-10210U a Intel Core i3-10110U z pamięcią DDR4 o pojemności 8 GB lub 16 GB. Dyski SSD PCIe NVMe mogą mieć pojemność 256 GB lub 512 GB.

Seria MagicBook X oferuje świetny system chłodzenia

Co ciekawe, oba laptopy wyposażono w akumulator o pojemności 56 Wh, który obsługuje szybkie ładowanie do 65 W przez złącze USB-C. MagicBook X 14 otrzymał 14-calowy wyświetlacz IPS 16:9 1080p, natomiast X 15 zwiększa przekątną do 15,6". Oba posiadają certyfikat TUV Rheinland potwierdzający brak migotania i niski poziom niebieskiego światła.

Seria MagicBook X oferuje taki sam zestaw portów na każdym urządzeniu:

USB-A 3.0 1 generacji

USB-A 2.0

USB-C

pełnowymiarowe HDMI

gniazdo słuchawkowe mini jack 3,5 mm

Czytnik linii papilarnych

Model 14-calowy waży około 1,38 kg, a 15-calowy - 1,56 kg. Pierwszy z nich ma również cieńsze ramki - górna i boczne mierzą 4,8 mm, podczas gdy 15-calowe urządzenie ma ramki o grubości 5,8 mm.

W informacji prasowej wspomniano jedynie o dostępności w Rosji. MateBook X 14 dostępny będzie od 49 990 RUB (2600 zł), a MateBook X 15 od 52 990 RUB (2800 zł). Oba urządzenia są dostępne w sprzedaży od dzisiaj.