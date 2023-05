Premiera Nothing Phone (2) oficjalnie zapowiedziana. Najciekawszy telefon ostatnich lat dostaje drugą edycję

Nothing Phone (1) wywołał spore poruszenie na rynku smartfonów. Jego kolejna edycja może przynieść jeszcze więcej ciekawych pomysłów do dość nudnej telefonicznej rzeczywistości i wiemy już, kiedy to zrobi.

Premiera Nothing Phone (1) została na całym świecie powitana z wielkim entuzjazmem. Był to telefon w niezłej cenie, który poza średniopółkową specyfikacją oraz bardzo lekką nakładką na Androida mógł też pochwalić się niecodziennym designem, który wprowadzał trochę nowości do raczej konserwatywnego designu smartfonów innych marek. Ze względu na to wiele osób było zainteresowanych, jaki następny krok podejmie firma Nothing po sporym sukcesie swojego pierwszego telefonu. Wygląda na to, że już niedługo dowiemy się, co dalej.

Co prawda w międzyczasie Nothing wypuściło też na rynek kolejne słuchawki - Nothing Ear (1), jednak trzeba przyznać, że większość uwagi świata technologii zwrócone jest ku kolejnemu telefonowi producenta. nie bez przyczyny - według przecieków ma on mocno usprawnić formułę znaną z pierwszej generacji. Największą zmianą będzie zapewne klasa procesora. Ze średniopółkowej serii Snapdragon 7XX, Nothing ma zamiar przejść na Snapdragona 8+ Gen 1, czyli zeszłorocznego flagowca. Zapewni to nie tylko duży skok wydajnościowy, ale też możliwość jeszcze dłuższego wsparcia aktualizacjami.

Teraz, dzięki teaserowi zaprezentowanemu przez producenta, dowiedzieliśmy się więcej o przybliżonej dacie premiery kolejnego modelu. W nowym poście na Twitterze Nothing zapowiedziało, ze kolejna generacja telefonu trafi do sprzedaży już w lecie 2023 roku. Wiele osób spodziewało się, że producentowi wyprodukowanie kolejnego modelu zajmie trochę więcej czasu, wiec tak ambitny plan premiery może być sporym zaskoczeniem. Wygląda jednak na to, że Nothing jest przygotowane na większy popyt swojego drugiego telefonu, gdyż tym razem ma on także trafić do sprzedaży w USA, gdzie ostatni model nie był oficjalnie dostępny.

Na tę chwilę znamy kilka szczegółów dotyczących nadchodzącego telefonu. Według przecieków ma ona zostać wyposażony w ekran AMOLED o częstotliwości odświeżania 120 Hz, nie znamy jednak jeszcze jego wielkości. Będzie go napędzał procesor Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 wraz z 8/12 GB RAMu. Telefon ma być dostępny z pamięcią wewnętrzną do 256 GB oraz baterią o pojemności 5000 mAh.