Premiera POCO F5 coraz bliżej! Czy ten smartfon będzie godnym rywalem dla Xiaomi 13 Lite i Galaxy A54 5G?

Konkurencja w segmencie urządzeń mobilnych ze średniej półki cenowej zapowiada się w tym roku naprawdę interesująco.

POCO F5 będzie nowym smartfonem jednej z marek należących do Xiaomi, który zadebiutuje pod tą nazwą jedynie globalnie. Urządzenie zostanie wcześniej zaprezentowane na swoim rodzimym, chińskim rynku, gdzie pokazane zostanie jako model Redmi Note 12 Ultra. To nie pierwszy raz kiedy azjatyccy producenci wypuszczają to samo urządzenie pod inną nazwą, a podobny przykład mogliśmy obserwować chociażby podczas premiery Realme GT3, który w Chinach zadebiutował jako model GT Neo 5. Z perspektywy europejskiego użytkownika nie ma to jednak większego znaczenia i liczy się przede wszystkim to, co nowy smartfon może wnieść na rynek.

POCO F5 najprawdopodobniej zostanie oparty na procesorze, który będzie następcą Snapdragona 7 Gen 1. Nie znamy jeszcze dokładnej nazwy jednostki, ale najprawdopodobniej zostanie ona oznaczona jako Snapdragon 7 Gen 2 lub Snapdragon 7 Plus Gen 1. Nowy smartfon będzie więc wykorzystywał wyższą wersję procesora, który został użyty do konstrukcji Xiaomi 13 Lite. To zdecydowanie zwiększa jego szansę w bezpośrednim starciu ze swoim konkurentem.

Fot. Daniel Olszewski / PCWorld.pl

Wiemy również, że urządzenie będzie umożliwiało ładowanie z maksymalną mocą 67 W. Chińscy producenci od lat dominują w tej kwestii na rynku mobilnym, ale w sprzedaży dostępne są już smartfony, które oferują znacznie wyższą moc ładowania. Mimo to 67 W połączone z odpowiednią technologią z całą pewnością zagwarantuje krótki czas uzupełniania energii w ogniwie.

Niestety nie wiemy jeszcze w jakiej cenie zadebiutuje telefon, ale jego poprzednik - POCO F4 - w dniu premiery był dostępny w kwocie 2199 zł za wariant wyposażony w 6 GB pamięci RAM oraz 128 GB miejsca na pliki. Droższą wersję tego samego urządzenia, czyli model F4 GT, można dzisiaj zakupić za 2740 zł.

Według wczesnych przecieków nowy model urządzenia zadebiutuje na rynku w pierwszej połowie tego roku. Portal Xiaomiui - specjalizujący się w informacjach na temat smartfonów chińskiej marki - sugeruje, że pokaz POCO F5 może odbyć się w jeszcze w maju.