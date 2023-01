Premiera POCO X5 Pro coraz bliżej! Czy nowy smartfon Xiaomi będzie mocniejszy niż Galaxy A54 5G?

Nowy średniopółkowiec chińskiej marki już wkrótce trafi na rynek.

Źródło: POCO

POCO to marka należąca do Xiaomi, która specjalizuje się w tworzeniu smartfonów ze średniej półki cenowej. Już 6 lutego na rynku mają pojawić dwa nowe modele od chińskiej firmy, czyli POCO X5 oraz POCO X5 Pro. Urządzenia najpierw zadebiutują na rynku azjatyckim, ale później powinny trafić także do szerzej dystrybucji - tak stało się z zeszłorocznymi modelami POCO X4 oraz POCO X4 Pro.

Droższy wariant smartfona zostanie oparty na jednym z procesorów marki Qualcomm, a konkretniej Snapdragonie 778G. Ta sama jednostka została wykorzystana do konstrukcji innych modeli ze średniej półki cenowej, takich jak: OPPO Reno 9 czy Xiaomi Redmi Note 12 Pro. Na froncie smartfona znajdziemy ekran o przekątnej 6.67-cala, którego maksymalna częstotliwość odświeżania obrazu wyniesie 120 Hz. Warto zauważyć, że coraz więcej producentów umieszcza ekrany z wysokim odświeżaniem obrazu w swoich budżetowych urządzeniach. Co prawda, wiąże się to z większym zużywaniem baterii, ale użytkownicy mają wybór między częstszym ładowaniem, a płynniejszymi animacjami. Zdecydowanie najlepszym rozwiązaniem jest odświeżanie adaptacyjne, które jest w stanie dostosowywać się do wyświetlanych przez telefon treści, jednak ta funkcja zazwyczaj trafia do droższych smartfonów.

POCO X5 Pro będzie niemalże tak samo duży jak Galaxy A54 5G (6.67-cala vs 6.6-cala), a co za tym idzie zaoferuje baterie o identycznej pojemności (5000 mAh). Do podobieństw należy również zaliczyć częstotliwość odświeżania obrazu oraz rozdzielczość wyświetlacza. Na poznanie oficjalnych cen obu smartfonów musimy jeszcze poczekać.