Premiera PS5 przesunięta? Sony może opóźnić debiut konsoli

Nie mamy najlepszych wieści dla graczy wyczekujących rychłej premiery PS5. Napływają do nas kolejne informacje, które sugerują, że Sony ma poważne problemy ze startem konsoli.

Japoński producent wciąż nie ujawnił nam oficjalniej daty premiery PlayStation 5. Z dotychczasowych informacji wiemy jedynie, że konsola ma zadebiutować w "okresie świątecznym" bieżącego roku. Liczne źródła podają, że Sony celuje w końcówkę listopada, a najbardziej prawdopodobne daty to 20 bądź 27 dzień tego miesiąca. Nowe informacje wskazują jednak, że wydanie konsoli może być nieco przesunięte w czasie w niektórych częściach świata.

Już w zeszłym tygodniu pojawiły się pierwsze sugestie jakoby PS5 miało być w listopadzie dostępne tylko w USA i Kanadzie. Teraz tą tezę wydaje się potwierdzać brytyjski oddział Sony.

Na oficjalniej brytyjskiej stronie poświęconej PlayStation 5 zmieniono datę debiutu konsoli z "holiday 2020" (święta 2020) na "late 2020" (końcówka 2020). Choć wydaje się, że różnica jest niewielka, to w rzeczywistości może oznaczać, że wbrew temu co twierdzą decydenci Sony - konsole PS5 będą reglamentowane.

PlayStation 5 w Polsce dopiero w 2021 roku?

Co gorsza, możliwe że na polskim rynku PlayStation 5 zadebiutuje dopiero w 2021 roku. Skąd te przypuszczenia? USA, pomimo konkurencji ze strony Chin, to wciąż najważniejszy rynek dla producentów sprzętu i gier. W Europie natomiast to właśnie Wielka Brytania wiedzie prym pod względem wartości branży gier. Możliwe zatem, że Sony skupi się w pierwszej kolejności na "największych graczach", a dopiero w dalszej kolejności zdecyduje się wprowadzi konsolę na mniejsze rynki, w tym polski.

Problemy Sony może wykorzystać Microsoft, który wciąż twardo obstaje przy globalnej, listopadowej premierze Xbox Series X.

