Premiera PS5 w Polsce - sprawdź, gdzie jeszcze można kupić konsole [10.12.2020]

Konsole nowej generacji to obecnie towar deficytowy. Zarówno Xbox Series X, jak i PlayStation 5 są obecnie niemal nie do dostania. Mamy jednak dobre wieści dla osób, które chciałby jeszcze w tym roku zakupić nową konsolę Sony.

Przypomnijmy, polska premiera PS5 odbędzie się już w najbliższy czwartek (19 listopada). Obecnie, niemal na całym świecie, nie ma możliwości złożenia zamówienia na konsole. Na szczęście, coraz więcej sklepów (również tych rodzimych) informuje, że sprzęt będzie dostępny w sprzedaży w dniu premiery.

Oczywiście należy pamiętać, że liczba udostępnionych egzemplarzy PlayStation 5 będzie mocno ograniczona. W Polsce, następujące sklepu potwierdziły sprzedaż konsoli w dniu jej debiutu:

PlayStation 5 w Media Expert

PlayStation 5 w Media Markt

PS5 w RTV Euro AGD

PS5 w Neonet

Co więcej, dostępność konsol PlayStation 5 w dniu premiery potwierdził także Amazon. Te będziecie mogli zdobyć w:

Nam pozostaje życzyć wam udanych łowów i jeszcze lepszego rozpoczęcia nowej, dziewiątej już, generacji konsol. Szczególnie, że już czeka na nas kilka znakomitych gier.

Zainteresowanie PS5 w Polsce znacznie przekroczyło możliwości Sony, jak i sklepów z elektroniką. Jeśli wciąż nie udało się wam zdobyć upragnionego egzemplarza, to mamy dla was dobre wieści. Przedstawiciele sieci sklepów RTV Euro AGD poinformowali, że jeszcze przed świętami Bożego Narodzenia otrzymają kolejną pulę konsol Sony.

Jest jednak pewien haczyk, ze względu na bardzo ograniczoną liczbę PS5, sklep nie uruchomi klasycznej sprzedaży. Zamiast tego, osoby które najwcześniej zarejestrowały się na newsletter dotyczący PS5 będą mogły liczyć na wiadomość e-mail bądź telefon od pracowników sklepu z ofertą zakupu konsoli. Proces ten rozpocznie się już po 25 listopada.

Jeśli zatem chcecie zwiększyć swoje szanse na otrzymanie konsoli, to radzimy wam jak najszybciej udać się na tę stronę i będąc zalogowany na swoim koncie w RTV Euro AGD "kliknąć" - "powiadom o dostępności". Jeśli szczęście wam sprzyja, to już za kilka dni możecie zyskać szansę na zakup upragnionej konsoli.

Niektóre osoby już otrzymały takie maile od sklepu:

Nam pozostaje, po raz kolejny, trzymać za was kciuki i życzyć powodzenia.

Sony nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa w kwestii dostępności konsol PlayStation 5. Japoński producent pochwalił się, że PS5 zanotowało najlepszy start w historii marki. Co jednak najbardziej istotne dla użytkowników, którym nie udało się jeszcze kupić konsoli dziewiątej generacji - Sony nie zamierza "spoczywać na laurach" i już szykuje kolejną partię urządzeń, która niebawem ma trafić do sklepów na całym świecie. Kiedy dokładnie? Włodarze firmy zapewniają, że PS5 z całą pewnością nie zabraknie na święta Bożego Narodzenia.

We want to thank gamers everywhere for making the PS5 launch our biggest console launch ever. Demand for PS5 is unprecedented, so we wanted to confirm that more PS5 inventory will be coming to retailers before the end of the year - please stay in touch with your local retailers.