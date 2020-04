Premiera PlayStation 5 i Xbox'a Series X już w maju!

Konsole dziewiątej generacji zostaną zaprezentowane wcześniej, niż zakładano. Wszystko przez targi E3, które zostały odwołane.

Wszyscy gracze zawsze z niecierpliwością oczekują na coroczną wystawę E3 (Electronic Entertainment Expo), na której prezentowane są nowe gry oraz sprzęt. Niestety w tym roku w związku z pandemią koronawirusa impreza została odwołana.

Zaistniała sytuacja spowodowała, że Sony oraz Microsoft musieli zmienić swoje plany dotyczące konsol następnej generacji.

Kilka godzin temu analityk Niko Partners - Daniel Ahmad ujawnił, że wiele planowanych premier, które miały odbyć się podczas E3 2020 zostało przeniesionych. Większość z nich nadal odbędzie się w czerwcu, ale część producentów zdecydowała się na wcześniejsze zapowiedzi swoich nowości.

Odwołanie E3 2020 oraz sytuacja związana z koronawirusem jest mocno nie na rękę dla Sony oraz Microsoftu. Obie firmy przygotowują się do wielkiego wprowadzenia na rynek konsol kolejnej generacji - Playstation 5 oraz Xbox'a Series X.

Po wpisie Daniel'a Ahmad'a witryna Video Games Chronicle przekazała powołując się na źródło bliskie firmie Sony, że premiera Playstation 5 została przeniesiona z E3 2020 na specjalne majowe wydarzenie. VCG poinformowało już, że premiera gry The Last of Us 2 została odroczona. Podobny los może czekać również konsolę Playstation 5.

Premierę nowej konsoli na E3 2020 planował również Microsoft. Video Games Chronicle dotarło do informacji wskazujących, że Xbox Series X również może zostać zaprezentowany wcześniej, niż zapowiadano.

W chwili obecnej sytuacja jest bardzo dynamiczna i może zmienić się w każdej chwili. Sama prezentacja obu konsol nie oznacza, że urządzenia trafią do sklepów. Wprowadzenie do sprzedaży planowane jest na koniec tego roku. Dodatkowo w związku z pandemią koronawirusa początkowa podaż może być znacznie mniejsza, niż zakładano.

Sony Playstation 5 oraz Microsoft Xbox Series X to pierwsze konsole należące do dziewiątej generacji. Zastąpią one dostępne na rynku od 2013 roku PlayStation 4 oraz Xbox'a One.

