Premiera Realme GT3 odbędzie już dzisiaj! Tego smartfona naładujesz do pełni w zaledwie 10 minut

Chińscy producenci smartfonów od lat dominują w segmencie urządzeń mobilnych, oferujących bardzo szybkie ładowanie. Nowy model marki Realme podniesie poprzeczkę jeszcze wyżej, a poziom baterii w urządzeniu będzie można uzupełnić ładowarką o mocy 240 W.

Premiera Realme GT3 odbędzie się już dzisiaj

Model GT3 pierwotnie zapowiadany był jako Realme GT Neo 5, ale producent zdecydował się zmienić jego nazwę na rynku europejskim. Premiera urządzenia odbędzie się 28 lutego o godzinie 16:00, a relację z tego eventu najprawdopodobniej będzie można oglądać na oficjalnym kanale marki w serwisie YouTube.

Najwięcej emocji w nowym smartfonie wzbudza rekordowa moc ładowania, która wyniesie aż 240 W. W tym segmencie Realme GT3 nie będzie miał ze sobą równych, a najbliżej tego wyniku plasują się takie modele konkurencji jak: Infinix Zero Ultra (180 W), OnePlus 11 (100 W), Xiaomi 13 Pro (125 W) czy Motorola Edge 30 Ultra (125 W). Nie jest to jednak jedyna kluczowa cecha nowego urządzenia, na którą warto zwrócić uwagę.

Realme GT3 zostanie oparty na procesorze Snapdragon 8 Plus Gen 1, który zadebiutował na rynku w połowie zeszłego roku. Pierwszym smartfonem opartym na tym chipsecie, który trafił do globalnej dystrybucji, był ASUS RoG Phone 6 Pro, czyli telefon skierowany głównie do graczy. Miałem okazję testować ten model osobiście i przyznaję, że urządzenie działało naprawdę świetnie. Nie miałem żadnych problemów ze spadkami wydajności czy przegrzewaniem. Wiele wskazuje więc na to, że nowy Realme GT3 zaoferuje użytkownikom naprawdę solidną kulturę pracy i nienaganną płynność działania.

O ten ostatni aspekt zadba również najnowszy Android 13, spora ilość pamięci RAM (12 GB lub 16 GB) oraz ekran, którego maksymalna częstotliwość odświeżania wyniesie 144 Hz. W czym więc nowy Realme GT3 będzie gorszy od najnowszych flagowców?

Źródło: Realme

Przede wszystkim urządzenie będzie wykorzystywało standard pamięci UFS 3.1, który nie jest już najszybszym, możliwym rozwiązaniem, a najnowsze flagowce wykorzystują UFS 4.0. Warto jednak zaznaczyć, że nawet takie modele jak Galaxy S23 czy OnePlus 11 nadal posiadają wersje oparte na starszym typie pamięci - dotyczy to wariantów, które oferują 128 GB miejsca na pliki.