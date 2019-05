Premiera Redmi K20 Pro - taniego smartfona z procesorem Snapdragon 855

W cenie zaczynającej się od niespełna 400 dolarów specyfikacja Redmi K20 Pro wygląda rewelacyjnie.

Ostatnimi czasy na rynku zadebiutowało wiele nowych modeli smartfonów zaprezentowanych przez największych graczy oraz ich submarki. Większość z nich wygląda podobnie. Są wyposażone w flagowe podzespoły i możliwie najlepsze ekrany. Każdy producent stara się wyposażyć swoje urządzenie w cechy charakterystyczne. Oppo np. prezentując serię Reno, (nasze pierwsze wrażenia znajdziesz tutaj) zdecydowało się promować bezramkowy design oraz wysuwaną przednią kamerę. Redmi, które od początku bieżącego roku jest submarką Xiaomi postanowiło zaprezentować ciekawe urządzenie, które nie zrujnuje Twojego portfela.

Źródło: techadvisor

Redmi K20 Pro to flagowiec, który wyposażony jest w procesor Qualcomm Snapdragon 855, a podstawowa konfiguracja wyceniona została na mniej, niż 400 dolarów. Sprzedaż rozpoczęła się właśnie w Chinach, a urządzenia takie, jak Redmi dowodzą, że można wyprodukować dobry smartfon, który nie kosztuje kilka tysięcy złotych.

Redmi K20 Pro został zaprezentowany razem z podstawowym modelem K20 w Chinach przez Xiaomi. Seria Redmi od czasu prezentacji modeli Redmi Note 7 stała się oddzielną marką, pod którą sprzedawane będą telefony ze średniej i niskiej półki cenowej. Od teraz wszystkie flagowe i najlepsze modele sprzedawane będą jaki urządzenia z serii Mi. Na podobny ruch zdecydował się kilka lat temu Huawei uruchamiając submarkę Honor.

Nowy smartfon Redmi wyposażony jest w topowy procesor Qualcomm Snapdragon 855, który wspomagany jest przez 6 GB lub 8 GB pamięci operacyjnej RAM oraz 64 GB, 128 GB lub 256 GB wbudowanej pamięci masowej. Ekran to panel typu OLED o przekątnej 6,39 cala i rozdzielczości Full HD+. Umieszczono w nim również czytnik linii papilarnych. Z tyłu znajdziemy aparat złożony z trzech obiektywów, a kamerka do selfie chowa się w obudowie. Projekt urządzenia bardzo przypomina OnePlus'a 7 Pro.

Cena Redmi K20 Pro zaczyna się od 2499 RMB (360 dolarów), co przekłada się na około 1400 zł netto. To sporo mniej, niż w przypadku OnePlus'a 7 Pro, który w Polsce kosztuje co najmniej 3099 zł. Jedyne, czego brakuje Redmi K20 Pro w porównaniu do OnePlus 7 Pro to 90 Hz ekran. Poza tym oba urządzenia wyglądają bardzo podobnie.

OnePlus podczas wprowadzania na rynek swoich pierwszych modeli używał terminu Flagship killer. Stwierdzenie to podkreślało, że urządzenia chińskiego producenta są o wiele tańsze od urządzeń znanych marek, a oferują podobne możliwości. Dziś możemy użyć tego stwierdzenia do porównania nowego Redmi K20 Pro z OnePlus 7 Pro. Najdroższa konfiguracja K20 Pro została wyceniona na około 430 dolarów, co przekłada się na niecałe 1700 zł netto.

Źródło: techadvisor

Zgodnie z trendem zapoczątkowanym przez Huawei i Honor Redmi K20 Pro również posiada gradientowe wykończenie na pleckach. Urządzenie dostępne jest w trzech wersjach kolorystycznych: czarnej, niebieskiej oraz purpurowej. Bateria ma przyzwoitą pojemność, która wynosi 4000 mAh i oferuje szybkie ładowanie przewodowe o mocy 27 W. Niestety Xiaomi nie zaimplementowało ładowania bezprzewodowego, a urządzenie nie jest wodoodporne. To największe kompromisy K20 Pro.

Nie wiemy jeszcze, czy Redmi K20 Pro zadebiutuje oficjalnie w Europie oraz w Polsce, ale podejrzewamy, że jest to bardzo prawdopodobne. Urządzenia chińskiego producenta cieszą się nad Wisła bardzo dużą popularnością, a wprowadzenie na rynek Redmi K20 Pro może przyciągnąć dodatkowych klientów.

Redmi K20 Pro został zaprezentowany wraz z tańszym modelem K20, który wyposażono w procesor Snapdragon 730. Cena bazowa zaczyna się od około 290 dolarów, co przekłada się na niecałe 1150 zł netto.