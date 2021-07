Premiera Resident Evil: Wieczny Mrok na Netflixie!

Fani Resident Evil mogą sięgnąć po popcorn i siadać do oglądania. Oto pierwszy sezon serialu Resident Evil: Wieczny Mrok dostępny jest na Netflixie!

Resident Evil: Wieczny mrok to animowany serial oparty na japońskiej serii gier grozy. Oryginalna gra, wyprodukowana przez Tokuro Fujiwara, została wydana 22 marca 1996 roku i do dzisiaj cieszy się ogromną popularnością na całym świecie. Co ciekawe, wydarzenia z nowego serialu animowanego mają miejsce w 2006 roku, 2 lata po Resident Evil 4, ale przed Resident Evil 5.

Źródło: Netflix

Wiele lat po koszmarze w Raccoon City Leon i Claire musza stawić czoło mrocznemu spiskowi, gdy tajemniczy wirus pustoszy Biały Dom.

Obsada: Nick Apostolides, Stephanie Panisello, Ray Chase, Jona Xiao, Billy Kametz, Joe J. Thomas, Doug Stone, Brad Vanable, Toshiyuki Morikawa, Yuhko Kaidaa, Fumihiko Tachiki, Megumi Han, Kenji Nojima, Kazuhiko Inoue, Aruno Tahara, Mirsuru Ogata

Nick Apostolides, Stephanie Panisello, Ray Chase, Jona Xiao, Billy Kametz, Joe J. Thomas, Doug Stone, Brad Vanable, Toshiyuki Morikawa, Yuhko Kaidaa, Fumihiko Tachiki, Megumi Han, Kenji Nojima, Kazuhiko Inoue, Aruno Tahara, Mirsuru Ogata Gatunek: Anime, Horror

Anime, Horror Kategorie: Trzymający w napięciu

Trzymający w napięciu Kategoria wiekowa: 16+

16+ Rok produkcji: 2021

Serial można obejrzeć na platformie Netflix, tutaj.

