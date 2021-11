Premiera Snapdragon 898 już niedługo. Znamy szczegóły!

Na oficjalniej stronie firmy pojawiły się informacje odnośnie nowych procesorów. Kiedy odbędzie się premiera?

Qualcomm niedawno opublikował na swojej stronie internetowej informacje ujawniające, że spotkanie Tech Summit odbędzie się między 30 listopada a 2 grudnia 2021 roku. Duży baner z łódką kreślącą znak nieskończoności na wodzie i tekst "More to come, soon!" - to wszystko. Żadnych dodatkowych informacji, żadnego planu, nic do momentu pisania tego artykułu.

Qualcomm

Mimo to plotki o kolejnym flagowym Snapdragonie 898 krążą już od jakiegoś czasu. W rzeczywistości, niektóre źródła twierdzą, że pierwszym telefonem, który będzie korzystać z chipsetu będzie Xiaomi 12 i że pojawi się on jeszcze przed końcem roku.

Zobacz również:

Dzięki sporej ilości przecieków mamy już całkiem dobre wyobrażenie o specyfikacji Snapdragona 898. Oczekuje się, że będzie on posiadał główny rdzeń procesora AMR Cortex-X2 pracujący z częstotliwością 3,0 GHz oraz trzy średnie rdzenie oparte na Cortex-A710 o taktowaniu 2,5 GHz i wreszcie cztery wydajne rdzenie pochodne Cortex-A510 taktowane zegarem 1,79 GHz.

Polecamy: Snapdragon 898 może rozczarować. Wszystko przez jedną rzecz

Źródło: gsmarena.com