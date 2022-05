Premiera iOS 16 opóźniona? Problemy nowego systemu Apple

Już wkrótce Apple udostępni nowe wydanie systemu iOS oznaczone numerem 16. Prezentacja będzie miała miejsce na wydarzeniu WWDC, które odbędzie się 6 czerwca. Według branżowego dziennikarza, Marka Gurmana, amerykańska firma boryka się z pewnymi problemami, które mogą opóźnić premierę nowej wersji oprogramowania.

iOS 16’s first public beta is scheduled alongside iOS 16 developer beta 3 in July. First iOS public betas are typically released alongside beta 2. That means the public beta may be running behind. Current internal seeds are a bit buggy. Things are still fluid and could shift.