Premiera iPhone'a 14 została zapowiedziana, ale o wiele ciekawsze są reakcje internetu

Zaproszenia na wrześniową konferencję Apple w końcu zostały wysłane. Cały świat technologii oczekuje nowych modeli telefonów od firmy z Cupertino. Entuzjazm i oczekiwanie widzimy wszędzie, a reakcje na wieści o nadchodzącej konferencji są naprawdę różne - przedstawiamy najciekawsze z nich!

Konferencja Apple już niedługo! Po wielu miesiącach oczekiwania i spekulacji dowiedzieliśmy się w końcu, że najnowsze iPhone'y, wraz z innymi urządzeniami, zostaną zaprezentowane już 7 września. Jest to dość ciekawa data, gdyż konferencja odbędzie się w środę, a nie we wtorek - jak to zazwyczaj miało miejsce.

Jeśli chcemy oglądać Apple Event na żywo, będzie on dostępny online na stronie producenta. Jego start został przewidziany na godzinę 19:00 polskiego czasu.

Jakich premier spodziewamy się na konferencji Apple?

Konferencje Apple to zawsze okazja do zapoznania się z nowymi produktami firmy. Z kolei wrześniowe wydarzenia producenta już od długiego czasu dotyczą głównie telefonów tej firmy. Również i w tym roku 7 września spodziewamy się prezentacji nowych modeli iPhone'a. iPhone 14 ma zadebiutować w czterech wariantach, które po raz pierwszy w historii firmy będą różnić się od siebie dość znacząco.

iPhone 14 i 14 Max (pierwszy z 6,1" ekranem, drugi z 6,7") mają być tańszymi wariantami, które zadebiutują z notchem i procesorem poprzedniej generacji. Z kolei seria 14 Pro/14 Pro Max w końcu pozbędzie się notcha na rzecz dwóch wycięć na kamery z przodu, do tego doda nowy procesor A16 oraz Always on Display - wraz z zupełnie nowymi aparatami. Po raz pierwszy Apple pozwala na aż tak znaczące różnice pomiędzy wersjami zwykłymi i Pro.

Na naszym radarze premier są też zupełnie nowe zegarki od firmy z nadgryzionym jabłkiem w logo. Mają to być trzy warianty Apple Watcha - Watch 8, Watch 8 Pro oraz Apple Watch SE 2.

Reakcje internetu na konferencję Apple

Konferencja Apple, szczególnie ta z premierami nowych iPhone'ów, zawsze wiąże się z dużą ekscytacją w internecie. Pojawia się więc wiele reakcji na samą zapowiedź tego wydarzenia. Zebraliśmy kilka najciekawszych z różnych zakątków - oto one.

Nowy iPhone to też promocja na starsze modele

Me waiting for #iPhone14 to drop, so that iphone13 price drops, so that iPhone 12 price drops so that I can buy iPhone 11. pic.twitter.com/TfS4JJ457R — Zerobalance (@ClubZerobalance) August 18, 2022

Nowe modele iPhone'a to nie tylko okazja do zaopatrzenia się w najnowszą wersję, ale też dobre przeceny na poprzednie warianty. Warto więc wypatrywać okazji w różnych sklepach - najlepsze codziennie zbieramy w tym artykule.

Dobry samarytanin radzi, żeby nie kupować teraz iPhone'a 13!

Ostatnie tygodnie przed premierą nowej wersji iPhone'a to często słaby moment na kupno poprzedniej wersji flagowca. Na szczęście ktoś w tym Apple Store pomyślał o kupujących, którzy niezbyt interesują się tematem i wypisał dla nich przestrogę na każdym telefonie!

A może jednak kupić iPhone'a 13?

Nie wszyscy jednak podzielają ten entuzjazm. Jak zaznacza jeden z twitterowiczów, podstawowe modele iPhone'a 14 wydają się bliźniaczo podobne do poprzedniej wersji. Jeśli więc znajdziecie trzynastkę w dobrej promocji (najlepsze zbieramy codziennie w tym artykule), może warto jednak się skusić?

Apple znów wprowadza innowacje sprzed 5 lat

Just 20 days till the western world finally starts praising 48MP cameras ???????? #iphone14 — Rushil Agrawal (@TackyTechie) August 18, 2022

W świecie Androida kamery o wysokich rozdzielczościach to już standard od wielu lat, przed którym Apple od dawna się broniło. Jednak teraz, kiedy już trafią do najnowszych iPhone'ów, ten twitterowicz przewiduje natychmiastową zmianę w nastawieniu użytkowników telefonów od Apple!

Nie wszystkim podobają się coraz wyższe ceny.

Pisaliśmy już o podwyższeniu cen kolejnego iPhone'a. Cóż, zauważył je też ten użytkownik. Trzeba przyznać, że klasyczna tapeta iPhone'a X naprawdę świetnie wpisuje się w nerkę, którą trzeba sprzedać, aby kupić najnowszy model.