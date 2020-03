Premiera iPhone'a 9/SE 2 coraz bliżej - czy urządzenie zadebiutuje jeszcze w tym tygodniu?

Źródła z USA donoszą, że tani iPhone może zostać zaprezentowany w niedzielę 5 kwietnia. Tymczasem w sieci pojawiają się zdjęcia kolejnych pokrowców.

Pod koniec lutego 2020 roku informowaliśmy, że na Słowacji rozpoczęto już sprzedaż pokrowców do iPhone'a 9. Oczywiście szybko okazało się, że informacja ta nie do końca jest wiarygodna. Jeden z producentów mylnie opisał pokrowce dla iPhone'a Xr jako pokrowce dla iPhone'a 9. Od tego czasu minęło 1,5 miesiąca, a Apple nadal nie zaprezentowało oczekiwanego od lat "taniego" iPhone'a. Wierni fani oczekiwali, że podobnie, jak iPhone SE nowy model zostanie zaprezentowany w marcu. Niestety w związku z wybuchem pandemii koronawirusa premiera została odroczona na czas nieokreślony.

Źródła z Chin i Stanów Zjednoczonych co jakiś czas donoszą, że iPhone 9 zostanie uruchomiony "w najbliższych tygodniach". Taką sytuacje potwierdzają dwa fakty. Po pierwsze pomimo pandemii Apple zaprezentowało nowego MacBook'a Air oraz iPad'a Pro. Na dodatek w sklepach pojawił się pokrowiec, który faktycznie wygląda, jakby był stworzony dla nadchodzącego modelu.

Mowa o etui renomowanej firmy UAG (Urban Armor Gear), która specjalizuje się w produkcji wysokiej jakości akcesoriów odpornych na uszkodzenia mechaniczne. Zdjęcie przedstawia pokrowiec z rodziny Monarch przeznaczony dla iPhone'a 4,7" 2020. Etykieta potwierdza więc, że nadchodzący iPhone 9/SE 2 będzie miał ekran o przekątnej 4,7 cala.

Pojawienie się pokrowce w sieci jasno wskazuje, że firma Apple pomimo przeciwności losu przygotowuje się do wprowadzenia na rynek nowego modelu iPhone'a. Prośby fanów małych telefonów oraz użytkowników iPhone'a SE już niedługo zostaną wysłuchane.

Apple zawsze przed premierą urządzeń wysyła dedykowane akcesoria do autoryzowanych sprzedawców. Co ciekawe sieć sklepów Best Buy dostała zalecenia, aby nie sprzedawać pokrowca UAG Monarch przed niedzielą 5 kwietnia 2020 roku. Może to oznaczać, że nowy iPhone zostanie zaprezentowany w ciągu najbliższych kilku dni.

Urządzenie prawdopodobnie zostanie wprowadzone do sprzedaży bez specjalnej konferencji prasowej. Apple czasami lubi prezentować nowe urządzenia bez zbędnego szumu medialnego.

Sprawdź, ile kosztuje iPhone 8, którego zastąpi nadchodzący iPhone SE2/9.

