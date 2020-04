Premiera iPhone'a SE Plus i iPhone'a 12 ze złączem Smart Connector odroczona

Podoba Ci się iPhone SE, ale jest trochę za mały? Nie licz na to, że Apple wyda iPhone'a SE Plus w najbliższym czasie. Zapomnij przy okazji o złączu Smart Connector znanym z iPad'a w najnowszych modelach iPhone'a 12.

Po czterech latach od premiery taniego, małego, ale niezwykle wydajnego iPhone'a Apple w końcu wprowadziło na rynek drugą generację modelu SE. Podobnie, jak w 2016 roku, również teraz wykorzystano doskonale znane podzespoły ze starszych modeli iPhone'a.

iPhone SE 2020 wykorzystuje obudowę oraz ekran, a także aparaty iPhone'a 8 w połączeniu z wydajnym procesorem z iPhone'a 11. W konsekwencji otrzymujemy nieco przestarzałego wizualnie, ale niezwykle wydajnego i atrakcyjnego cenowo smartfona.

Nowy model zastąpił w portfolio Apple iPhone'a 8 i 8 Plus. Nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że iPhone SE ma ekran o przekątnej 4,7 cala. Wcześniejsze przecieki się nie potwierdziły - Apple nie zaprezentowało również większego modelu SE Plus.

Najnowsze plotki donoszą, że wszyscy zainteresowani zakupem dużego, taniego iPhone'a będą zmuszeni poczekać do 2021 roku. Alternatywnie mogą oni sięgnąć po dostępnego jeszcze w sklepach iPhone'a 8 Plus, ale jest to już dosyć leciwa, a na dodatek droga konstrukcja.

Jon Prosser informuje, że iPhone SE Plus faktycznie jest projektowany, ale urządzenie zadebiutuje na rynku najwcześniej w marcu 2021 roku. Podobną datę premiery wskazywał wcześniej analityk Ming Chi-Kuo.

iPhone SE Plus prawdopodobnie zadebiutuje w marcu 2021 roku na stacjonarnej imprezie Apple Special Event. Pomimo długiego czasu oczekiwania nie powinniśmy spodziewać się znacznych ulepszeń w konstrukcji urządzenia. Możliwe, że jedyną zmianą będzie zastosowanie większego wyświetlacza oraz procesora Apple A14 z tegorocznego iPhone'a 12.

Możliwe, że iPhone SE Plus będzie zmodyfikowanym iPhone'm Xr. Oznaczałoby to, że tani model zaoferuje Face ID i 6,1 calowy wyświetlacz.

Przy okazji nowinek na temat iPhone'a SE Plus dowiedzieliśmy się również, że Apple faktycznie planuje zintegrować złącze Smart Connector z obudową. Co prawda w sieci pojawiły się rendery CAD iPhone'a 12 z wbudowanym Smart Connector'em, ale najnowsze informacje pozyskane przez Prosser'a jasno wskazują, że port ten pojawi się w iPhone'ach najwcześniej w 2021 roku.

Źródło: phonearena.com