Premiera realme 9 oraz realme Pad mini w Polsce! Ile zapłacimy?

Realme zaprezentowało dziś swoje trzy najnowsze urządzenia mobilne. Są to dwa nowe smartfony - realme 9 oraz realme 9 5G - a także tablet realme Pad mini. Co oferują najnowsze urządzenia popularnej marki?

Spis treści

Fot. realme

realme 9 i 9 5G

Odznaczający się innowacyjnym wzornictwem realme 9 wyposażony został w aparat ProLight 108 MP oraz czujnik obrazu Samsung ICOCELL HM6. realme 9 4G ma jedynie 7,9 mm grubości, dzięki czemu jest poręczny i bez problemu zmieści się w kieszeni. Dla dodatkowego komfortu i bezpieczeństwa użytkowania, wyposażono go również w czytnik linii papilarnych wbudowany w wyświetlacz.

Smartfon posiada 3 obiektywy - główny ProLight 108 MP, obiektyw macro, a także szerokokątny 120° (8 MP). Został wyposażony w wydajny procesor Snapdragon 680 (6 nm), który osiąga wydajność do poziomu 2,4 GHz. Jego pojemna bateria - o pojemności 5000 mAh - ma zagwarantować możliwość długiego cieszenia się rozrywką mobilną lub pracą przy użyciu smartfona, a szybkie ładowanie Dart Charge o mocy 33 W ma pozwolić naładować urządzenie od 0% do 50% w około 31 minut. Co więcej, smartfon posiada wejście słuchawkowe 3,5 mm.

Zobacz również:

W nowym smartfonie realme 9 zastosowano pierwszy na świecie falowany holograficzny wzór tworzący niespotykaną grę światła, nawiązującą do wyglądu wydm piaskowych. Dzięki procesowi nadruku UV-nano światło padające na obudowę telefonu sprawia, że na jego powierzchni tworzy się efekt fali 3D, przypominających fakturę pustyni. Gradientowy kolor obudowy smartfonu uzyskano za pomocą innowacyjnej powłoki Plasma Atom. Telefon będzie dostępny w trzech kolorach: żółtym, białym i czarnym.

Fot. realme

Najnowszy realme 9 4G (6 GB + 128 GB) będzie dostępny od 28 kwietnia za 1299 zł u operatora sieci Play. Od 29 kwietnia będzie dostępny również realme 9 5G (4 GB + 64 GB) za 1199 zł oraz realme 9 5G (4 GB + 128 GB) za 1299 zł u operatora sieci Play, a także na stronach sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl.

Wersja o większej pamięci RAM - realme 9 4G (8 GB + 128 GB) – będzie dostępna od 28 kwietnia za 1399 zł w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD, Komputronik, Neonet, Media Markt, oraz x-kom, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl. Od 29 kwietnia model ten będzie także dostępny u operatora sieci T-Mobile.

Fot. realme

realme Pad mini

Marka realme oficjalnie zaprezentowała najnowszego przedstawiciela nowej generacji tabletów z systemem Android - realme Pad mini. Został on wyposażony w największą baterię w swoim segmencie cenowym - 6400 mAh z szybkim ładowaniem o mocy 18 W – oraz procesor Unisoc T616. Najnowszy tablet marki trafi do sprzedaży już 19 maja.

Dzięki metalowej obudowie o grubości 7,59 mm i wadze 372 g, realme Pad mini jest najcieńszym tabletem w swoim segmencie cenowym. Smukła obudowa ma ułatwiać trzymanie go jedną ręką i zapewnia użytkownikom wygodę noszenia. Tablet został wykonany z aluminium przy użyciu technik obróbki mechanicznej. Dostępny jest w dwóch wariantach kolorystycznych: zielonym oraz niebieskim.

Fot. realme

realme Pad mini jest wyposażony w baterię o pojemności 6400 mAh. Dzięki niej użytkownicy będą mogli oglądać wideo na YouTube przez 12 godzin, uczestniczyć w spotkaniach online przez ok. 15 godzin lub grać przez 8 godzin – bez konieczności ładowania urządzenia.

realme Pad mini został wyposażony w funkcję szybkiego ładowania o mocy 18 W, umożliwiając sprawne naładowanie baterii w przypadku jej niskiego poziomu. Ponadto, nowy tablet posiada funkcję ładowania zwrotnego, dzięki któremu użytkownicy mogą uzupełnić baterię smartfonu za pomocą kabla do transmisji danych.

Fot. realme

Dzięki 8-rdzeniowemu procesorowi Unisoc T616 o mocy do 2.0 GHz oraz procesorowi graficznemu Mali G51 o mocy do 750 MHz, użytkownicy realme Pad mini mogą uzyskać doskonałą jakość renderowania obrazu i wysoką stabilną częstotliwość odświeżania, co przekłada się na płynność użytkowania tabletu. Ponadto urządzenie uzyskało aż 204 454 punktów w rankingu AnTuTu, osiągając najwyższy wynik w swoim segmencie cenowym.

realme Pad mini posiada 8,7-calowy ekran WXGA+ (Wide Extended Graphics Array), który pokrywa 84,59% powierzchni panelu przedniego. Tablet jest również wyposażony w system stereo z dwoma głośnikami, oferując doskonałe wrażenia z oglądania filmu czy grania w ulubione gry.

Od 19 maja najnowszy model realme Pad mini dostępny będzie dwóch wariantach cenowych: 899 z (WiFi 4 + 64 GB) oraz 999 zł (LTE 4 + 64 GB) w sklepach Media Expert, RTV Euro AGD oraz x-kom, a także na sklep-realme.pl oraz w realmeshop.pl.

Sprawdź: Masz ten smartfon Samsunga? Dostępna jest nowa aktualizacja zabezpieczeń!