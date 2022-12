Premierowe seriale – Netflix, HBO Max, Apple TV, Disney+, Canal+ [GRUDZIEŃ 2022]

W grudniu na platformach VOD znajdziecie sporo seriali, które pozwolą Wam odpocząć od świątecznej gorączki. Komedia, thriller szpiegowski, a może fantasy? Z jakim serialem wolicie spędzić Gwiazdkę?

Spis treści

Pewnego razu na krajowej jedynce (Netflix)

Premiera: 1 grudnia

Polska komedia kryminalna. Pewien bandyta dokonuje udanego napadu na bank i kradnie 2 miliony złotych. Ma jednak pecha – samochodem, w którym ukrył łup, przez przypadek odjeżdża grupa nieznajomych. Rusza za nimi w pościg, ale skonfliktowani bohaterowie nie mają zamiaru tak łatwo oddać pieniędzy.

Kulawe konie – sezon 2 (Apple TV)

Premiera: 2 grudnia

Adaptacja drugiej części szpiegowskiego thrillera Micka Herrona. Sezon drugi powstał na podstawie powieści Martwe lwy. Pechowi agenci ze Slough House tym razem mają za zadanie ochraniać pewnego rosyjskiego oligarchę, który przybywa z wizytą do Londynu. Tymczasem Dickie Bow – szpieg z czasów Zimnej Wojny – zostaje znaleziony martwy. Jackson Lamb (Gary Oldman) nie chce uwierzyć, że jego śmierć jest dziełem przypadku i rozpoczyna własne śledztwo.

Zobacz również:

Mroczne Materie – sezon 3 (HBO Max)

Premiera: 5 grudnia

Adaptacja trzeciego tomu powieści fantasy Philipa Pullmana. Lord Asriel (James McAvoy) przygotowuje się do ostatecznego starcia z siłami Magisterium. Porwanej Lyrze (Dafne Keen) z odsieczą ruszają Will, Ama i Iorek Byrnison. Tym razem cała grupa zawędruje do mrocznej krainy zmarłych, gdzie czeka ich spotkanie z nieznaną rasą.

American Horror Story – sezon 11 (Disney+)

Premiera: 7 grudnia

Nowy Jork, lata 80. W mieście kwitnie scena klubowa oraz społeczność LGBTQ+. Wśród bywalców klubów i darkroomów zaczyna jednak grasować seryjny morderca. Im więcej osób znika lub zostaje znalezionych martwych, tym bardziej nasila się panika. Adam (Charlie Carver) coraz bardziej martwi się o swojego współlokatora, który od jakiegoś czasu nie daje znaku życia.

Doom Patrol 4 (HBO Max)

Premiera: 9 grudnia

Kolejny sezon opowieści o grupie nietypowych herosów. Tym razem bohaterów czeka nieoczekiwania podróż do przyszłości, w której czeka ich bardzo niemiła niespodzianka. Szalona Jane (Diana Guerrero), Robotman (Brendan Fraser), Elasti-Girl (April Bowlby), Cyborg (Joivan Wade) i Madame Rouge (Michelle Gomez) muszą wybrać między własnym szczęściem a ocaleniem świata.

Brokat (Netflix)

Premiera: 14 grudnia

fot. Netflix

Polska, połowa lat 70. Kraj powoli otwiera się na Zachód. Trzy główne bohaterki postanawiają rozpocząć życie na własnych warunkach. Aby zdobyć pieniądze, rozpoczynają świadczenie usług seksualnych.

Emily w Paryżu – sezon 3 (Netflix)

Premiera: 21 grudnia

Nadszedł czas, by Emily (Lily Collins) podjęła ważne życiowe decyzje. Czy chce zostać w Paryżu, czy raczej woli wrócić do USA? Kogo powinna wybrać: Gabriela (Lucas Bravo) czy Alfiego (Lucien Laviscount)?

Alice in Borderland – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 22 grudnia

Kontynuacja ekranizacji popularnej mangi. Bohaterowie po raz kolejny muszą zawalczyć o życie w śmiertelnie niebezpiecznej rozgrywce. Czemu zamknięto ich w grze? Czy kiedykolwiek uda się im powrócić do domu?

Wiedźmin: Rodowód krwi (Netflix)

Premiera: 25 grudnia

Zanim magiczna katastrofa znana jako koniunkcja sfer sprowadziła na kontynent ludzi, ten świat należał do elfów. Gdy jednak łączą się wymiary, w jednej rzeczywistości zaczynają egzystować ludzie, elfy i groźne potwory. Wtedy też na świecie pojawia się pierwszy wiedźmin.

Zobacz także: Najciekawsze filmy na Netfliksie, HBO Max, Canal+ i Disney+ [GRUDZIEŃ 2022]