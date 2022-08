Premiery Apple 2022 - urządzenia i usługi, jakie pojawią się w nadchodzących miesiącach [29.08.2022]

Ostatni event Apple na 2021 rok już dawno za nami. Gigant z Cupertino zaprezentował zupełnie nowe komputery z rodziny MacBook Pro oraz AirPodsy trzeciej generacji. Tymi premierami Apple zamknęło 2021 rok. W tym roku Apple pokaże solidną dawkę nowości, na które czekamy już od dłuższego czasu.

Rok 2021 z pewnością był dla Apple wyjątkowy. Pomimo wielu problemów z łańcuchem dostaw i dostępnością półprzewodników firmie udało się zaprezentować zupełnie nowego iMaca oraz wprowadzić procesory Apple M1 do tabletów iPad Pro i całkowicie przeprojektować MacBooka Pro. Poniżej znajdziesz listę wszystkich nowych produktów, które zostały zaprezentowane w 2021 roku:

Apple zdecydowało się na pierwszą konferencję prasową w 2022 roku 8 marca. Firma zaprosiła nas na wydarzenie Peek performance.

Na pierwszym wydarzeniu produktowym w 2022 roku zobaczyliśmy przede wszystkim nowego iPhone'a SE 2022 z obsługą sieci komórkowej 5G. Smartfon nadal posiada przestarzały wygląd rodem z iPhone'a 8. Niestety smartfon w dalszym ciągu nie posiada trybu nocnego w aparacie. Apple zmieniło procesor, dodało nowe tryby fotografowania oraz lepszą baterię, a całość zamknięto w obudowie w nowych kolorach o nieco podwyższonej wytrzymałości.

Zobaczyliśmy również iPada Air piątej generacji. Tablet otrzymał procesor Apple M1 znany już z iPada Pro oraz tańszych modeli MacBooków. Urządzenie zostało wyposażone w modem 5G zamiast 4G LTE.

Apple zaprezentowało także Maca Studio, który opcjonalnie może otrzymać procesor M1 Ultra składający się z dwóch układów M1 Max. Komputer ten wygląda podobnie do Maca mini. Urządzenie dedykowane jest dla profesjonalistów oraz twórców. To aktualnie najwydajniejszy komputer z układem Apple Silicon.

Na Peek performance odświeżono bazową konfigurację Maca Pro. Komputer nadal posiada procesory Intel. Apple wycofało ze sprzedaży iMaca z większym ekranem. Niestety przy okazji nie zaprezentowano nowego modelu z procesorami Apple Silicon. Jego premiera stoi pod znakiem zapytania. Na razie Mac Studio ma zapełnić lukę w portfolio powstałą po iMacu 27.

W drugim kwartale 2022 roku spodziewamy się premiery nowego iMaca z większym ekranem. Niestety data wprowadzenia tego urządzenia na rynek nadal pozostaje tajemnicą. Apple nie trzyma się ścisłego harmonogramu. Oznacza to, że iMac może pojawić się wcześniej lub później. Po wydarzeniu Peek performance okazało się, że Apple może całkowicie zrezygnować z wprowadzenia na rynek nowego iMaca z większym ekranem.

Komputer otrzyma zupełnie nowy wygląd. Całość zasilana będzie procesorami Apple M1 Pro oraz Apple M1 Max w najwydajniejszych konfiguracjach. Pojawi się wyświetlacz Mini-LED z ProMotion i wyższą rozdzielczością. Apple zaoferuje komputer w konfiguracjach z 16 GB, 32 GB, 64 GB oraz być może 128 GB pamięci operacyjnej. Możliwe, że na rynku pojawi się model w kolorze Space Gray. Więcej informacji o nowym iMacu znajdziesz w naszym materiale zbiorczym.

Na przełomie drugiego oraz trzeciego kwartału odbędzie się WWDC 2022, a dokładniej w dniach 6-10 czerwca. Podczas tego wydarzenia swoją premierę będą miały najnowsze wersje oprogramowań systemowych do urządzeń Apple: iOS, watchOS, macOS oraz tvOS. Oprócz aktualizacji systemów, spodziewamy się również zobaczyć nowe modele iMac Pro, Mac Pro, Mac mini oraz/lub MacBook Air M2.

Jakiś czas temu w branżowych mediach pojawiała się informacja o goglach do wirtualnej rzeczywistości, nad którymi pracuje marka Apple. Urządzenie miało zostać zaprezentowane przed zarządem kilka tygodniu temu, a co za tym idzie - spodziewaliśmy się, że zostanie ono pokazane szerszej publiczności na tegorocznym WWDC. Według analityka Ming-Chi Kuo - będącego źródłem wielu branżowych przecieków - marka Apple nie pokaże swojego nowego urządzenia tak szybko.

