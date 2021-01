Premiery Netflixa - co warto obejrzeć w lutym?

Natflix zaserwuje nam parę ciekawych premier i nowości w lutym, a kilka z nich zasługuje na szczególną uwagę. Jakie interesujące filmy i serialne się pojawią?

Spis treści

Luty stoi pod znakiem Walentynek, ale nie tylko świętem zakochanych człowiek żyje! Netflix przedstawił oficjalną listę premier w przyszłym miesiącu i trzeba przyznać, że kilka z nich prezentuje się wyjątkowo interesująco. Na szczęście nie są to tylko komedie romantyczne, bo pojawią się również produkcje Sci-Fi i filmy dokumentalne.

Firefly Lane

Scenariusz do serialu „Firefly Lane” został napisany przez Maggie Friedman na podstawie powieści o tym samym tytule autorstwa Kristin Hannah. Historia opowiada o dwóch dziewczynach, Kate i Tully, które znają się od dziecka. Razem przez lata nieustannie wspierały się podczas wszystkich wzlotów i upadków, aż do chwili, kiedy jedna zdradziła drugą. Czy zdołają uratować swoją przyjaźń? Premiera będzie miała miejsce 3 lutego.

Malcolm i Marie

Reżyser produkcji „Malcolm i Marie” pracował również nad filmem „Euforia” i tu też spodziewamy się równie subtelnej i przepięknej realizacji. Fabuła opowiada historię filmowca oraz jego partnerki, którzy wracają po udanej premierze filmowej do domu. Świętowanie jednak kończy się niespodziewanie, kiedy na jaw wychodzą rewelacje dotyczące ich związków, które wystawiają na próbę siłę ich miłości. W rolach głównych zobaczymy utalentowaną Zendayę (Marie) oraz Johna Davida Washingtona (Malcolm). Premiera odbędzie się 5 lutego.

Miłość do kwadratu

Przed Walentynkami najczęściej premiery dotyczą filmów romantycznych i tak jest i w tym przypadku. „Miłość do kwadratu” to opowieść miłosna o prowadzącej podwójne życie nauczycielce Monice. Pewnego dnia poznaje ona popularnego flirciarza o imieniu Enzo. Spotkanie to rozpoczyna skomplikowany wzór na miłość, do którego nie przygotowała ich żadna lekcja. Warto podkreślić, że „Miłość do kwadratu” jest polskiej produkcji, a w rolach zobaczymy takich aktorów jak: Adrianna Chlebicka, Mateusz Banasiuk, Mirosław Baka, Wojciech Kalarus, Krzysztof Czeczot, Anna Smołowik i, a jakże, Tomasz Karolak. Premiera będzie 11 lutego.

Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze

„Do wszystkich chłopców: Zawsze i na zawsze” to trzecia odsłona filmu „Do wszystkich chłopców, których kochałam”. Fabuła opowiada historię Lary Jean, której życie miłosne jest bardzo.... skomplikowane. W trzeciej części główna bohaterka przygotowuje się do opuszczenia szkolnych murów i wkroczenia dorosłość. Kilka podróży sprawi, że zacznie inaczej wyobrażać sobie swoje życie, relacje z rodziną i przyjaciółmi oraz... Peterem. Premiera w piątek, 12 lutego.

Plemiona Europy

„Plemiona Europy” to serial przedstawiający jedną z wizji przyszłości. Akcja produkcji dzieje się w roku 2074, kiedy to w następstwie tajemniczej globalnej katastrofy wybucha wojna między plemionami, które wyłoniły się z ruin Europy. Trójka rodzeństwa z pokojowego plemienia Źródlanie zostaje rozdzielona, co zmusza ich do wytyczenia własnych ścieżek w pełnej akcji walce o przyszłość Nowej Europy. Co ważne, za produkcję odpowiadają twórcy bezdyskusyjnie genialnego serialu „Dark”, więc naprawdę jest na co czekać! Premiera 19 lutego.

Pelé

„Pelé” to film dokumentalny przedstawiający życie wybitnego piłkarza. Zawiera on wywiady z samym piłkarzem, a także zdumiewające materiały archiwalne, w tym rozmowy z jego dawnymi kolegami z drużyny, między innymi Mário Zagallo, Jairzinho i Rivelino. Film opowiada o latach 1958-1970, czyli o okresie w życiu piłkarza, kiedy to udało mu się trzykrotnie wygrać Mistrzostwa Świata. Premiera na platformie odbędzie się 23 lutego.

Pełna lista premier Netflixa - luty 2021