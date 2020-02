Premiery PS5 i Xbox Series X zagrożone, konsole mogą zadebiutować dopiero w 2021 roku

Według najnowszych wieści, szerząca się epidemia koronawirusa może spowodować, że premiery konsol nowej generacji - PlayStation 5 i Xbox Series X, zostaną przesunięte.

Epidemia koronawirusa postępuje w zastraszającym tempie, każdego dnia napływają do nas informacje o kolejnych ofiarach wirusa. Zaledwie w ciągu ostatniej doby, zanotowano 3153 nowe przypadki zakażeń oraz 73 zgony wywołane "wirusem z Wuhan". W samych Chinach liczba zarażonych wzrosła do 31 161 osób, wirus atakuje również kolejne regiony globu. Obecnie potwierdzone przypadki koronawirusa zanotowano już w niemal 30 państwach.

Wybuch epidemii i jej niezwykle szybki postęp już teraz w znaczącym stopniu wpływają na gospodarkę. Chiny są przecież wiodącym rynkiem pod względem nowych technologii. To właśnie w "Państwie Środka" powstają m.in. konsole Sony, Microsoftu czy Nintendo.

Do tej pory spekulowano, że PlayStation 5 i Xbox Series X zadebiutuje pod koniec 2020 roku, tak aby "załapać" się na okres świąteczny. Zdaniem analityków z firmy Jefferies Group, epidemia koronawirusa może spowodować, że producenci będą zmuszeni do przesunięcia premier konsol nowej generacji. Ich zdaniem, specyficzny rynek konsol, który wypuszcza sprzęt raz na kilka lat, może najbardziej odczuć działanie epidemii. Szczególnie, że czołowi producenci z branży tworzą swój sprzęt głównie w Chinach. Specjaliści z Jefferies Group sugerują, że, dłuższa niż miesiąc, przerwa w produkcji podzespołów spowoduje, że Sony i Microsoft nie będą w stanie zapewnić wystarczającej liczby urządzeń na koniec roku. Oznacza to, że premiera PS5 i Xbox Series X może zostać przesunięta nawet do 2021.

Przypomnijmy tylko, że działanie koronawirusa już odczuło m.in. Nintendo, które nie będzie w stanie sprostać zapotrzebowaniu na konsolę Nintendo Switch w Japonii. Wirus z Wuhan wpłynął również na sprzedaż urządzeń Huawei i Apple, a Blizzard był zmuszony odwołać rozgrywki e-sportowe w ramach Overwatch League.

źródło: pulselive.co.ke