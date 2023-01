Premiery filmów – STYCZEŃ 2023. Netflix, HBO Max, CANAL+ online

Czego możemy spodziewać się po filmowej ofercie platform streamingowych w styczniu 2023 roku? Oto przegląd najciekawszych nowości na Netfliksie, HBO Max i CANAL+ online.

Spis treści

Bielmo (Netflix)

Premiera: 6 stycznia

Rok 1830, Szkoła Kadetów w West Point. Gdy jeden z uczących się w akademii mężczyzn zostaje znaleziony martwy, na czele śledztwa w sprawie zgonu staje detektyw Gus Landor (Christian Bale). Szybko okazuje się, że w Szkole doszło do morderstwa, a w sprawę zamieszane są siły nie z tego świata. W rozwiązywaniu zagadki Landorowi towarzyszy młody Edgar Allan Poe (Harry Melling) oraz tajemnicza dama (Gillian Anderson).

Paryż: 13 dzielnica (HBO Max)

Premiera: 7 stycznia

Kameralna historia 3 dziewczyn i jednego chłopaka, których łączą intensywne i skomplikowane relacje. Tłem dla ich zmysłowych i pełnych emocji przygód jest Paryż – jego wieżowce, blokowiska i Chinatown.

Zobacz również:

Wołanie o prawdę (Netflix)

Premiera: 11 stycznia

Matka, której córka zaginęła w nieznanych okolicznościach, poświęca swoje życie odszukaniu dziewczyny. Wsparcie odnajduje wśród innych kobiet dotkniętych przemocą.

Córka (CANAL+ online)

Premiera: 14 stycznia

Leda (Olivia Colman) spędza wakacje nad morzem. Chce odpocząć od świata i skoncentrować się na sobie. Jednak nieoczekiwanie jej uwagę przykuwa Nina (Dakota Johnson), wychowująca kilkuletnią córkę. Leda zaczyna obsesyjnie obserwować młodą matkę, co skłania ją do zmierzenia się ze wspomnieniami z okresu własnego macierzyństwa.

Spencer (CANAL+ online)

Premiera: 18 stycznia

Opowieść o jedne z najsłynniejszych członkiń brytyjskiej rodziny królewskiej, czyli Dianie Spencer. Film opowiada o nieszczęśliwym życiu księżnej i próbach wyswobodzenia się z małżeństwa z księciem Karolem. W roli głównej występuje Kristen Stewart.

Bilet do raju (CANAL+ online)

Premiera: 19 stycznia

Komedia romantyczna z Julią Roberts i Georgem Clooney'em. Georgia i David to byli małżonkowie, którzy zbytnio za sobą nie przepadają. Postanawiają jednak połączyć siły, by odwieść od małżeństwa swoją córkę. Razem ruszają na Bali, by zablokować niefortunną uroczystość.

Silent Twins (CANAL+ online)

Premiera: 20 stycznia

Nagrodzony czterema Złotymi Lwami film Agnieszki Smoczyńskiej opowiadający historię dwóch brytyjskich bliźniaczek. June i Jennifer Gibbons pochodzą z rodziny karaibskich imigrantów, którzy osiedlili się w Walii. Nękane przez rówieśników siostry stopniowo odcinają się od świata i przestają odzywać. Ze sobą porozumiewają się w sposób niezrozumiały dla reszty świata.

My i Wy (Netflix)

Premiera: 27 stycznia

Ezra (Jonah Hill) czuje się samotny i marzy o tym, by wreszcie poznać dziewczynę, która go zrozumie. Gdy los stawia na jego drodze pewną czarną dziewczynę, Ezra wpada w sidła miłości i postanawia się oświadczyć. Niestety, rodziny zakochanych nie są zbyt entuzjastycznie nastawione do tego pomysłu.

West Side Story (CANAL+ online)

Premiera: 29 stycznia

Remake klasycznej historii inspirowanej Romeo i Julią stworzony przez Stevena Spielberga. Nowy Jork, lata 50. Na tle walk ulicznych gangów rozgrywa się historia miłosna Tony'ego i (Ansel Elgort) Marii (Rachel Zegler).

Pamela: Historia miłosna (Netflix)

Premiera: 31 stycznia

fot. Netflix

Produkcja poświęcona słynnej Pameli Anderson. Film opowiada o drodze do sławy i życiu osobistym ikony Słonecznego Patrolu, a także o związanych z aktorką kontrowersjach i skandalach.

Zobacz także: Najciekawsze premiery seriali – STYCZEŃ 2023. Netflix, HBO Max, Disney+, Amazon Prime Video