Premiery gier 2023 – w jakie gry zagramy w nadchodzących miesiącach? Kalendarz premier

Rok 2023 zapowiada się wyjątkowo interesująco. Już teraz możemy śmiało stwierdzić, że czeka na nas mnóstwo ciekawych premier gier. W co dokładnie zagramy w najbliższych miesiącach? Sprawdźcie.

Spis treści

Premiery gier 2023 – w co zagramy w nadchodzących miesiącach?

Rok 2022 przyniósł nam wiele znakomitych premier z Elden Ring, Dying Light 2, God of War Ragnarok czy Evil West na czele. Wydawać by się mogło, że trudno będzie powtórzyć tak udany rok drugi raz z rzędu. Tymczasem już teraz (uwzględniając produkcje z potwierdzonymi datami premier) możemy śmiało stwierdzić, że rok 2023 nie tylko dorówna ubiegłemu, ale nawet go prześcignie. Wśród największy premier gier zaplanowanych na najbliższe miesiące możemy wyróżnić choćby: Dead Space Remake, Hogwarts Legacy, Star Wars Jedi: Ocalały, Resident Evil 4 Remake, Dead Island 2 czy Diablo 4. Prawda, że już to zestawienie prezentuje się następująco? Jeśli jesteście ciekawi, co jeszcze czeka na nas w nadchodzących miesiącach, to przedstawiamy wam kalendarz premier gier na 2023 roku, który oczywiście będzie stale aktualizowany.

Styczeń

Jak to zwykle bywa, styczeń 2023 to dość spokojny miesiąc. Nie oznacza to jednak, że zabraknie nam tytułów wartych uwagi. Sympatycy konsol Nintendo koniecznie powinni zwrócić swoją uwagę na znakomite Fire Emblem Engage. Na wyróżnienie zasługują z pewnością również Forspoken i Dead Space Remake. Nie zapominajmy też o jednej z największych sensacji stycznia, czyli Hi-Fi Rush.

One Piece Odyssey (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 13 stycznia

A Space for the Unbound (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 19 stycznia

Persona 4 Golden (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 19 stycznia

Persona 3 Portable (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 19 stycznia

Fire Emblem Engage (Switch) - 20 stycznia

Forspoken (PC, PS5) - 24 stycznia

Hi-Fi Rush (PC, Xbox Series X|S) - 25 stycznia

Dead Space Remake (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 27 stycznia

Age of Empires II: Definitive Edition (Xbox Series X|S, Xbox One) - 31 stycznia

Inkulinati (PC, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) – 31 stycznia

SpongeBob SquarePants: The Cosmic Shake (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) – 31 stycznia

Luty

W lutym premiery gier ewidentnie przyśpieszają. Choć ciekawych premier w najkrótszym miesiącu w roku nie będzie nam brakować, to nie da się ukryć, że najgorętszą grą jest Hogwarts Legacy, czyli spełnienie marzeń milionów fanów uniwersum Harry'ego Pottera na całym świecie. Nie przegapcie jednak również premier, takich tytułów jak: Like A Dragon: Ishin, Company of Heroes 3, Octopath Traveler 2 czy Destiny 2: Lightfall.

Zobacz również:

Deliver Us Mars (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 2 lutego

Hogwarts Legacy (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 10 lutego

Wanted: Dead (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 14 lutego

Returnal (PC) - 15 lutego

Tales Of Symphonia Remastered (PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 17 lutego

Wild Hearts (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 17 lutego

Atomic Heart (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 21 lutego

Like A Dragon: Ishin (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 21 lutego

Digimon World: Next Order (PC, Switch) - 22 lutego

Horizon Call of the Mountain (PSVR2) - 22 lutego

Blood Bowl 3 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 23 lutego

Company of Heroes 3 (PC) - 23 lutego

Sons of the Forest (PC) - 23 lutego

Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key (PS4, PS5, Switch) - 24 lutego

Kirby's Return To Dream Land Deluxe (Switch) - 24 lutego

Octopath Traveler 2 (PC, PS4, PS5, Switch) - 24 lutego

Destiny 2: Lightfall (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 28 lutego

Scars Above (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 28 lutego

Marzec

W marcu nie mamy co liczyć na oddech. I praktycznie przez cały miesiąc będziemy regularnie otrzymywać bardzo mocne premiery. Od znakomicie zapowiadającego się soulslike'a - Wo Long: Fallen Dynasty, przez kontynuację przygód pewnego Jedi w Star Wars Jedi: Ocalały, po remake, jednej z najlepszych gier w historii, czyli Resident Evil 4 Remake.

The Last of Us: Part 1 (PC) - 3 marca

Wo Long: Fallen Dynasty (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 3 marca

Oni: Road to be the Mightiest Oni (PC, PS4, PS5, Switch) - 8 marca

Fatal Frame: Mask of the Lunar Eclipse (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 9 marca

The Legend of Heroes: Trails to Azure (PC, PS4, PS5, Switch) - 14 marca

Star Wars Jedi: Ocalały (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 17 marca

Bayonetta Origins: Cereza and the Lost Demon (Switch) - 17 marca

WWE 2K23 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) – 17 marca

Resident Evil 4 Remake (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S) - 24 marca

Jedna z najlepszych gier w uniwersum Gwiezdnych Wojen doczeka się w tym roku kontynuacji - ma być więcej, lepiej mocniej (fot. Electronic Arts).

Kwiecień

Pierwsza połowa kwietnia pozwoli nam nieco odpocząć od wielkich premier, ale już w drugiej części miesiąca możemy liczyć m.in. na: strategię w świecie Minecrafta - Minecraft Legends, DLC do Horizon Forbidden West oraz pełnoprawną kontynuację kultowej gry kooperacyjne z zombie, czyli Dead Island 2.

Hogwarts Legacy (PS4, Xbox One) - 4 kwietnia

Meet Your Maker (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 4 kwietnia

GrimGrimoire OnceMore (PS4, PS5, Switch) - 4 kwietnia

Mega Man Battle Network Legacy Collection (PC, PS4, PS5, Switch) - 14 kwietnia

Minecraft Legends (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Switch) - 18 kwietnia

Horizon: Forbidden West - Burning Shores (PS5) - 19 kwietnia

Dead Island 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 28 kwietnia

Maj

Choć obecnie nie mamy potwierdzonych zbyt wielu premier na maj 2023. To już teraz widzimy, że czekają na nas 3 debiuty, które śmiało możemy określić jednymi z najbardziej oczekiwanych w roku.

Redfall (PC, Xbox Series X|S) - 2 maja

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom (Switch) - 12 maja

Suicide Squad: Kill The Justice League (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 26 maja

Diablo 4 to jedna z największych tegorocznych premier. Czy kolejna odsłona kultowej serii spełni nasze nadzieje? (fot. Blizzard Entertainment)

Czerwiec

Czerwiec to na razie tylko 3 konkretne premiery, ale za to jakie. Trzy kultowe serie gier powracają po latach z nowymi odsłonami.

Street Fighter 6 (PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S) - 2 czerwca

Diablo 4 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S) - 6 czerwca

Final Fantasy 16 (PS5) - 22 czerwca

Lipiec

Obecnie nie ma żadnych konkretnych premier zaplanowanych na ten miesiąc.

Sierpień

Obecnie nie ma żadnych konkretnych premier zaplanowanych na ten miesiąc.

Wrzesień

Obecnie nie ma żadnych konkretnych premier zaplanowanych na ten miesiąc.

Październik

Obecnie nie ma żadnych konkretnych premier zaplanowanych na ten miesiąc.

Listopad

Do listopada jeszcze daleko, dlatego obecnie możemy potwierdzić datę premiery zaledwie jednej gry.

The Day Before (PC, PS5, Xbox Series X|S) - 10 listopada

Grudzień

Obecnie nie ma żadnych konkretnych premier zaplanowanych na ten miesiąc.

Gry bez daty premiery

To oczywiście nie wszystko, co czeka nas w 2023 roku. Przed nami jeszcze wiele miesięcy i deweloperzy trzymają w tajemnicy daty premier gier, nad którymi obecnie pracują. Poniżej znajdziecie tytuły, które według wydawców i deweloperów mają zadebiutować w 2023 roku, choć nie mają jeszcze ustalonych konkretnych dat premier.

Starfield ("Skyrim w kosmosie") to z pewnością jedna z najbardziej oczekiwanych gier ostatnich lat. Według Bethesdy gra ma zadebiutować w pierwszej połowie 2023 roku (fot. Bethesda).

Alan Wake 2 (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Assassin's Creed Mirage (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Avatar: Frontiers of Pandora (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Baldur's Gate 3 (PC)

Cyberpunk 2077: Widmo wolności (PC, PS5, Xbox Series X|S)

EA Sports FC (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Forza Motorsport (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

Layers Of Fears (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Marvel's Spider-Man 2 (PS5)

Replaced (PC, Xbox One, Xbox Series X|S)

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl (PC, Xbox Series X|S)

Skull and Bones (PC, PS5, Xbox Series X|S)

Starfield (PC, Xbox Series X|S)

System Shock (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

The Walking Dead: Saints & Sinners - Chapter 2: Retribution (PSVR2)

The Wolf Among Us 2 (PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S)

Zobacz również: Najważniejsze premiery gier w 2023 roku. W te tytuły musi zagrać każdy gracz