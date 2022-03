Premiery gier kwiecień 2022 – najciekawsze gry na PS4, PS5, Xbox, Nintendo Switch i PC

Chernobylite

Chernobylite to produkcja polskiego studia Farm 51, która zdobyła mnóstwo nagród na całym świecie, w tym za jedną z najlepszych gier niezależnych 2021 roku. Gra opowiada losy Igora, fizyka, który po latach powraca do Czarnobyla, aby odnaleźć zaginioną ukochaną. Akcję gry obserwujemy z perspektywy pierwszej osoby. Chernobylite to połączenie gry surwiwalowej, FPS-a i horroru. Na graczy czeka zatem zarówno sporo akcji, jak i świetnej, emocjonującej historii. Po premierach na PC, PS4 i Xbox One, przyszła wreszcie pora na ostatecznie wydanie na konsolach nowej generacji – PS5 i Xbox Series X/S. W nowej wersji możemy przede wszysktim liczyć na liczne usprawnienia graficzne.