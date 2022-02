Premiery gier luty 2022 - sprawdź, w co zagramy. Dying Light 2, Elden Ring i wiele więcej

Luty 2022 przynosi nam ze sobą "wysyp" premier, długo wyczekiwanych gier. Bez względu czy gracie na PC, Xbox czy PlayStation, każdy powinien znaleźć coś dla siebie. W najkrótszym miesiącu w roku zagramy m.in. w długo wyczekiwane Dying Light 2: Stay Human, tytuł na wyłączność konsol PlayStation - Horizon Forbidden West czy Elden Ring - najnowszą produkcję legendarnego studia From Software. To jednak nie wszystkie premiery gier, jakie czekają na nas w lutym 2022 roku. Sprawdźcie, w co jeszcze ciekawego zagramy.

Dying Light 2: Stay Human

Premiera: 4 luty 2022

4 luty 2022 Platformy: PC, PS4, PS5, Xbox One i Xbox Series X/S

Miesiąc rozpoczniemy jedną z największy premier tego roku, a mianowicie Dying Light 2: Stay Human. Kontynuacja wielkiego przeboju polskiego studia Techland, po raz kolejny przeniesie nas do postapokaliptycznej przyszłości. Tym razem jednak jako Aiden Caldwell będziemy przemierzać ulice miasta Villedor, które nie tylko musi radzić sobie z plagą "zarażonych", ale również z wewnętrznymi konfliktami. Dying Light 2 zaoferuje nam nie tylko zupełnie nową historię (akcja gry ma miejsce 15 lat po wydarzeniach z pierwszej części), ale również znaczne zmiany w porównaniu do oryginału. Najnowsza produkcja studia Techland mocniej stawia na elementy RPG. Gracze otrzymają nie tylko możliwość samodzielnego prowadzenia dialogów, ale również podejmowania decyzji. Do tego dochodzi nowy system dnia i nocy, walki oraz przemodelowany parkour, który otrzymał dziesiątki nowych animacji i poprawek.

Star Wars: The Old Republic - Legacy of the Sith

Premiera: 15 luty 2022

15 luty 2022 Platformy: PC

Sympatycy Gwiezdnych Wojen, a w szczególności sieciowej produkcji Bioware - Star Wars: The Old Republic, będą mieli w połowie lutego ogromne powody do radości. Do gry trafi bowiem największy dodatek w historii - Legacy of the Sith. Wprowadzi on nie tylko nowy, rozbudowany wątek fabularny, ale również planety do zwiedzania, aktywności, bronie i wyposażenie oraz przeciwników. To jednak nie wszystko. Legacy of the Sith w znaczącym stopniu przebudowuje fundamentalne elementy gry. Gracze otrzymają większą swobodę w tworzeniu postaci i będą mogli spełnić wiele swoich "gwiezdno-wojennych" fantazji. Wreszcie nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby wcielić się w "Łowcę Nagród" z karabinem i dedykowanymi mu cechami. Istotne zmiany obejmie również system rozwoju postaci, Bioware powraca poniekąd do "drzewek", które w założeniu mają pozwolić na lepsze dostosowanie cech postaci do naszego sposobu rozgrywki.

Total War: Warhammer III

Premiera: 17 luty 2022

17 luty 2022 Platformy: PC

Premiera Total War: Warhammer III sprawi, że gracze będą mogli po raz kolejny zanurzyć się w fantastycznym świecie "Wojennego Młota". Podstawowe zasady rozgrywki nie zmienią się drastycznie, ta wciąż będzie prowadzona na dwóch głównych płaszczyznach. W trybie turowym zarządzać będziemy całym naszym królestwem, rozwijać je technologicznie, dbać o nasze miasta i osady oraz przemieszczać armie. Gdy jednak dojdzie już do starcia z wrogą armią, wówczas przeniesiemy się na trójwymiarowe pole bitwy, gdzie w czasie rzeczywistym pokierujemy naszymi jednostkami. Tym razem jednak, twórcy zapowiadają "najbardziej epickie starcia w historii". Sympatyków uniwersum z całą pewnością ucieszy również fakt, że już w dniu premiery będą mogli do boju poprowadzić armie Kislevu oraz Kataju.

Horizon: Forbidden West

Premiera: 18 luty 2022

18 luty 2022 Platformy: PS4, PS5

Horizon: Forbidden West to z pewnością największa premiera lutego dla sympatyków konsol Sony. Kontynuacja znakomitego Horizon Zero Dawn ponownie pozwoli nam wcielić się w przebojową Aloy. Tym razem nasza bohaterka będzie miała do swojej dyspozycji nie tylko nowe zdolności i gadżety, ale również nauczyła się pływać. Podwodne wojaże mają być jednym z kluczowych elementów produkcji. Nowe możliwości eksploracji świata oznaczają jednak również nowe zagrożenia i przeciwników. Horizon: Forbidden West ma także wytyczyć nowe standardy w kwestii oprawy audio-wizualnej.

Destiny 2: Witch Queen (Królowa-Wiedźma)

Premiera: 22 luty 2022

22 luty 2022 Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC

Destiny 2 należy do grona najpopularniejszych produkcji sieciowych na rynku. Nic zatem dziwnego, że studio Bungie stale dba o rozwój swojej flagowej serii. Już pod koniec lutego rozpocznie się nowy rozdział w historii Destiny 2, a zapoczątkuje go debiut dodatku "Witch Queen". Tytułowa "Królowa-Wiedźma", to postać dobrze znana fanom uniwersum. Królowej udaje się uciec ze swojego więzienia, a przym tym skraść "światło", czyli potężną moc, którą władają jedynie Strażnicy. Twórcy określają "Witch Queen" jako "najbardziej ambitne rozszerzenie w historii marki Destiny". Co się kryje za tym hasłem? Wiemy już, że gracze otrzymają dostęp do nowego obszaru, kampanii fabularnej, a także przebudowanych klas postaci, broni i systemu rzemiosła. Po raz pierwszy w historii cyklu będziemy musieli również zmierzyć się z przeciwnikami SI władającymi zdolnościami "światła".

Elden Ring

Premiera: 25 luty 2022

25 luty 2022 Platformy: PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC

Elden Ring, czyli najnowsza produkcja studia From Software, to prawdopodobnie jedna z najbardziej oczekiwanych gier 2022 roku. Nie jest to dla nas wielkim zaskoczeniem, szczególnie, że mówimy tu od dziele ojców takich gier jak: Dark Souls, Bloodborne czy Sekiro: Shadows Die Twice. Elden Ring to kolejny tytuł studia, który charakteryzować się będzie absurdalnie wysokim poziomem trudności i licznymi starciami z potężnymi bossami. Po raz pierwszy w historii studia, zespół deweloperski zdecydował się na przeniesienie swojej gry w format otwartego świata. Oznacza to, że w Elden Ring będziemy mogli swobodnie eksplorować krainę, której historia została stworzone we współpracy z pisarzem Georgem R. R. Martinem - autorem serii Pieśń lodu i ognia. W walce z trudnymi przeciwnikami będą mogli nas wspierać inni gracze, a to dzięki systemowi kooperacji. Z drugiej strony nic nie będzie stało na przeszkodzie, aby innym trochę poprzeszkadzać, Elden Ring bowiem zaoferuje nam również rozbudowany system PvP.

Grid Legends

Premiera: 25 luty 2022

25 luty 2022 Platformy: PlayStation 4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S i PC

Kultowa seria wyścigowa - Grid, powróci do nas już 25 lutego. W Grid Legends studio Codemasters przygotowało dla nas nie tylko ulepszony model jazdy, który w umiejętny sposób łączy symulację z wyścigami arcade, ale również mnóstwo nowości i dodatkowej zawartości. W Grid Legends na graczy czeka ponad 130 torów (w tym wiele prawdziwych, jak choćby Indianapolis Motor Speedway) oraz 100 pojazdów z różnych kategorii, m.in.: ciężarówki, samochody turystyczne, sportowe, terenowe, driftowe, a nawet elektryczne. To jednak nie wszystko, gra otrzyma również tryb fabularny zatytułowany "Driven to Glory", w którym gracze będą mogli wcielić się w początkującego kierowcę wyścigowego. W jedną postaci wcieli się Ncuti Gatwa - aktor, najlepiej znany widzom z serialu Netflixa - Sex Education.