Premiery produktowe Panasonic na rok 2019

Panasonic zaprezentował szereg produktów, które wprowadza na rynek w 2019 roku. Sprawdź, które z nich mogą Cię zainteresować!

Telewizory Panasonic

TX-65GZ2000E - ten telewizor OLED to najpotężniejszy model w gamie firmy Panasonic jest wykorzystywany i strojony przez profesjonalistów z Hollywood. Oferuje zmodernizowany inteligentny procesor HCX Pro, dzięki czemu wiernie odwzorowuje wizję filmowca, zapewniając oszałamiającą jakość odwzorowania kolorów, większą głębię czerni i ogromny poziom szczegółowości.

TX-65GZ1500E - to model wyposażony w głośnik rotacyjny. Inteligentny procesor HCX PRO wyświetla szczegóły z precyzyjnym kontrastem i ulepszoną gradacją. Technology Dolby Vision i HDR 10+ powinny gwarantować wyświetlenie realistycznego obrazu.

TX-50GX830E to przedstawiciel telewizorów LED 4K z technologią HDR Bright Panel Plus, co ma zapewnić widoczność wszystkich detali w rozdzielczości 4K. Technologie dynamicznych metadanych Dolby Vision i HDR 10+ zapewnią wierną reprodukcję poszczególnych scen, podczas gdy technologia Dolby Atmos przenosi widza w sam środek akcji z zapierającym dech w piersiach realizmem.

Modele OLED swoja premierę rynkową będą miały na przełomie czerwca i lipca. Ceny będą zaczynały się od 7999 pln. Natomiast modele LED będą dostępne w sklepach już w maju i ceny rozpoczną się od 2599 pln.

Soundbary Panasonic

SC-HTB900 to model z wyższej półki, wyposażony w najnowsze technologie dźwięku. Oferuje obsługę najnowszych formatów audio, takich jak Dolby Atmos i DTS:X. Niezrównany, dynamiczny dźwięk będzie się rozchodził w przestrzeni każdego użytkownika, zapewniając realistyczne wrażenia kinowe.

SC-HTB700 - system głośników tego modelu oferuje różne tryby dźwięku, zapewniając doskonałą jakość bez względu na gatunek odtwarzanej muzyki. Obsługuje on najnowsze formaty audio, takie jak Dolby Atmos i DTS:X. Został zaprojektowany tak, aby mocny i dynamiczny dźwięk rozchodził się we wszystkich kierunkach, zapewniając realistyczne, kinowe wrażenia.

Modele soundbarów wejdą na rynek czerwcu i będą w cenach od 2499 pln

Słuchawki Panasonic

RP-HTX90 - słuchawki bezprzewodowe wyposażone w funkcję redukcji szumów, dzięki której słuchacz ma całkowicie zanurzyć się w świecie najwyższej jakości dynamicznej muzyki, nie martwiąc się jakimikolwiek odgłosami z otoczenia. Kształty retro i klasyczne kolory będą doskonale pasować do każdego stylu. Słuchawki będą dostępne w sprzedaży od maja ich cena zaczynać się będzie od 599pln

RP-HF410BE - słuchawki nauszne, umożliwiające bezprzewodowy odbiór sygnału dzięki technologii Bluetooth, a ponadto charakteryzują się modną, minimalistyczną stylistyką. 30-milimetrowe głośniki z magnesem neodymowym gwarantują wyraziste, potężne basy oraz czyste brzmienie partii wokalnych. System Extra Bass (XBS) obejmuje funkcję AcousticBass Control (regulacji basów) odpowiadającą za optymalizację przepływu powietrza przez filtr oraz obwód dostrajania dźwięków umożliwiający wzbogacanie i pogłębianie basów przy jednoczesnym ograniczeniu ich zniekształcania. Słuchawki są już dostępne w sprzedaży - ich cena zaczynać się będzie od 179pln

RP-NJ310B - wyróżniają się kompaktową stylistyką. Kształt głośników w stylu double-hold sprawia, że słuchawki nosi się z łatwością, ponieważ dokładnie dopasowują się do uszu i nie wypadają z nich. Są bezprzewodowe, a jednocześnie lekkie, kompaktowe i wygodne. W pełni naładowane słuchawki RP-NJ310B mogą pracować bez przerwy przez 6 godzin. Funkcja szybkiego ładowania pozwala użytkownikowi naładować baterię w 15 minut, gdy szykuje się on do wyjścia z domu — to wystarczy na 70 minut odtwarzania. Słuchawki będą dostępne w sprzedaży od kwietnia ich cena zaczynać się będzie od 169 pln.

Aparaty fotograficzne Panasonic

Lumix DC-S1 - aparat S1 zaprojektowano jako uniwersalne narzędzie o rozdzielczości 24,2 megapikseli i szerokiej gamie funkcji wideo, między innymi z odczytem całej matrycy w 4K 30p/25p w celu zachowania natywnego kąta wyświetlania z dołączonego obiektywu.

Lumix DC-S1R - to bezlusterkowypełnoklatkowy aparat o najwyższej rozdzielczości z CMOS 47,3 megapikseli, który zapewnia wyjątkową jakość obrazu profesjonalnym fotografom oczekującym od aparatu unikalnych szczegółów i precyzji.

Modele z serii S będą dostępne w sprzedaży od kwietnia w cenach od 10 700 pln.

Lumix DC-FZ1000II - aparat hybrydowy. Dzięki dużej, 1-calowej matrycy i jasnemu obiektywowi LEICA z 16-krotnym zoomem optycznym można wykonać duże zbliżenia przy zachowaniu najlepszej jakości obrazu.

Lumix DC-TZ95 - kompaktowy aparat w kieszonkowej obudowie wyposażony jest w obiektyw LEICA z ogniskową od 24 mm do 720 mm, a także w niezwykle wydajną matrycę MOS (20,3 megapiksela) pomoże każdemu miłośnikowi fotografii łatwo utrwalać wspomnienia z podróży.

Kompaktowe modele aparatów Lumix dostępne będą w sieciach sprzedaży maja, a ich ceny rozpoczną się od 450 euro.

Oczyszczacze powietrza Panasonic

F-VXR90G oraz F-VXR70G to oczyszczacze Panasonic, mające 5 wyjątkowych czujników takich jak: wykrywanie obecności człowieka, natężenie oświetlenia, wysoka czułość (np. na kurz domowy), zapach i wilgotność. Dzięki tym unikalnym technologiom oczyszczacze powietrza japońskiego producenta są urządzeniami które wykorzystywane będą przez cały rok, dzięki czemu powietrze w domu będzie zawsze czyste i zdrowe.

Aktualne ceny w sklepach Podłogowy Panasonic F-VXR90G-K z funkcją nawilżania 3 499 zł