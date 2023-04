Premiery seriali – KWIECIEŃ 2023. Wiosenna oferta Netflixa, HBO Max, Disney+ i innych serwisów

Co oglądać w kwietniu w serwisach streamingowych? Przedstawiamy najnowsze seriale, dzięki którym ta wiosna może stać się naprawdę wyjątkowa.

Spis treści

Upadek królestwa – sezon 5 (Netflix)

Premiera: 1 kwietnia

Śmierć króla Edwarda kończy krótki pokój panujący w Anglii. Do walki o tron stają dwaj pretendenci, a Uhtred z Bebbanburga (Alexander Dreymon) musi się opowiedzieć po stronie któregoś z nich. Tymczasem duński król-wojownik Anlaf chce wykorzystać niepokoje w Anglii do własnych celów.

Schmigadoon! – sezon 2 (Apple TV)

Premiera: 5 kwietnia

Melissa (Cecily Strong) i Josh (Keengan-Michael Key) czują się coraz bardziej zmęczeni swoją zwyczajną egzystencją. Postanawiają odnaleźć Schmigadoon i znów wypełnić życie śpiewem i tańce. Tym razem trafiają jednak do innej musicalowej epoki – mroczniejszej i z niekoniecznie pozytywnymi zakończeniami...

Zobacz również:

Grease: Rise of the Pink Ladies (SkyShowtime)

Premiera: 6 kwietnia

Prequel słynnego musicalu Grease. Rok 1954, cztery lata przed wydarzeniami z kultowego filmu. W szkołach amerykańskich rozpoczyna się integracja rasowa. Cztery uczennice-outsiderki z Rydell High postanawiają stworzyć grupę, która rzuci wyzwanie całej szkole i przejść do historii jako buntowniczki.

Awantura (Netflix)

Premiera: 6 kwietnia

Serial Netflixa stworzony we współpracy ze studiem A24. Danny (Steven Yeun) i Amy (Ali Wong) przeżywają spore trudności w życiu osobistym i nie najlepiej radzą sobie ze stresem. Utarczka na drodze powoduje, że tracą zahamowania i zaczynają prowadzić ze sobą coraz bardziej agresywną walkę.

Małe wielkie historie (Disney+)

Premiera: 7 kwietnia

Clare (Kathryn Hahn) to pisarka w średnim wieku, która zmaga się z rozstaniem z mężem, konfliktem z córką i poczuciem zmarnowanej kariery. Nieoczekiwanie dostaje ofertę pisania do kolumny z poradami o nazwie Dear Sugar. Zlecenie sprawia, że Clare zaczyna przyglądać się swojej przeszłości.

Wspaniała pani Maisel – sezon 5 (Amazon Prime Video)

Premiera: 14 kwietnia

Ostatni sezon opowieści o nowojorskiej stand-uperce. Midge (Rachel Brosnahan) ma ostatnią szansę, by zrobić wielką karierę, o jakiej marzyła. Tym razem postanawia zabłysnąć w The Gordon Ford Show. Tymczasem jej matka, Rose, popada w konflikt z inną swatką.

BringBackAlice (HBO Max)

Premiera: 14 kwietnia

Alicja Stec (Helena Englert) to nastoletnia influencerka, która znika bez śladu po pewnej imprezie. Gdy odnajduje się rok później, nie pamięta wydarzeń ostatnich miesięcy. Ze strzępków wspomnień i flashbacków próbuje zrekonstruować traumatyczne wydarzenia i odkryć, jaką rolę w zaginięciu odegrali jej przyjaciele.

Barry – sezon 4 (HBO Max)

Premiera: 17 kwietnia

Finał serialu o płatnym zabójcy, który próbuje zmienić swoje życie. Zdemaskowany przez Gene'a Cousineau (Henry Winkler) Barry (Bill Hader) trafia do aresztu. Czy uda mu się wydostać na wolność, czy będzie musiał zmierzyć się z rzeczywistością więzienia?

Dead Ringers – miniserial (Amazon Prime Video)

Premiera: 21 kwietnia

Remake horroru Davida Cronenberga. Eliot i Beverly Mantle (w podwójnej roli Rachel Weisz) to dwie identyczne bliźniaczki-naukowczynie. Ich dziełem życia jest opracowanie technologii, dzięki której zmieni się sposób przychodzenia na świat dzieci.

Miłość i śmierć – miniserial (HBO Max)

Premiera: 27 kwietnia

Na przedmieściach Dallas mieszkają dwie zwyczajne amerykańskie rodziny, które mają jednak swoje sekrety. Pewnego dnia gospodyni domowa Candy (Elisabeth Olsen) nawiązuje romans z Allanem (Jesse Plemons), mężem Betty (Lily Rabe). Jedna niewłaściwa decyzja staje się początkiem serii dramatycznych wydarzeń.

Łasuch – sezon 2 (Netflix)

Premiera: 27 kwietnia

Gus (Christian Convery) zostaje schwytany przez naukowca, który pracuje nad remedium na epidemię, która zniszczyła ludzkość. Kluczem do znalezienie lekarstwa mają być właśnie dzieci-hybrydy. Gus łączy siły z podobnymi do siebie istotami, by pokonać wrogów.

Firefly Lane – Sezon 2: Część 2 (Netflix)

Premiera: 27 kwietnia

Kate (Sarah Chalke) zmaga się ze stresem związanym z podróżą Johnny'ego do Iraku. Z kolei nad Tully (Katherine Heigl) wisi widmo pozwu za odejście ze swojego talk showu.

Cytadela (Amazon Prime Video)

Premiera: 28 kwietnia

Serial Amazona stworzony przez braci Russo. Cytadela to organizacja szpiegowska, którą kilka lat wcześniej rozbił konkurencyjna grupa o nazwie Mantykora. Mason Kane (Richard Madden) i Nadia Singh (Priyanka Chopra Jonas) uszli z życie z zamachu, ale stracili pamięć. Muszą jednak ponownie stanąć do walki z Mantykorą, która zagraża bezpieczeństwu świata.

