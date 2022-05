Prey, Jotun: Valhalla i Redout za darmo. Sprawdź, jak odebrać gry

Od godziny 17:00 dzięki Epic Games Store możemy pobrać trzy darmowe gry - Prey, Jotun: Valhalla oraz Redout.

Prey

Akcja gry Prey przenosi nas do roku 2032 na stację kosmiczną Talos 1. Miejsce to przejęła agresywna rasa obcych. Podczas rozgrywki przeniesiemy się do kilku otwartych lokacji. Dzięki temu tylko od nas zależy, w jakiej kolejności wykonywać poszczególne zadania. Co ciekawe, podczas gry częściej będziemy wykorzystywać umiejętności i zdolności bohatera niż broń palną. Prey to doskonała pozycja dla fanów science-fiction.

Zobacz również:

Jotun: Valhalla

Jotun: Valhalla to zręcznościowa gra akcja, której opowieść została osadzona w klimacie mitologii nordyckiej. Podczas rozgrywki wcielimy się w bohaterkę o imieniu Tora. Młoda wojowniczka zginęła w walce, jednak nie była to śmierć w chwale. Teraz musi udowodnić bogom, że jest godna tego, aby trafić do Valhalli. Rozgrywkę obserwujemy w rzucie izometrycznym a całość okraszona jest kolorową, rysowaną grafiką.

Redout

Redout to osadzona w futurystycznym świecie gra wyścigowa. Twórcy przygotowali masę pojazdów, które różnią się między sobą nie tylko wyglądem, ale także możliwościami i osiągami. Niektóre z nich są w stanie osiągnąć prędkość rzędu 800 km/h. Fabuła tego tytułu stanowi jedynie pretekst do szalonej jazdy.

