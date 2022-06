Prezent na Dzień Ojca do 150 zł? Sprawdź, jakie produkty proponuje Lidl

Zbliżamy się do wyczekiwanej daty niemal przez wszystkich ojców. Jeśli w dalszym ciągu szukasz sensownego prezentu, który nie nadszarpnie twojego budżetu - zostań z nami i zobacz jakie prezenty na Dzień Ojca proponuje sieć sklepów Lidl.

Szukasz prezentu do 100 zł na Dzień Ojca? Sprawdź, jakie produkty proponuje Lidl

Jako społeczeństwo chętnie szukamy okazji do świętowania - zarówno w gronie przyjaciół, jak i rodziny. Czas spędzony z bliskimi jest nieoceniony, a możliwość wręczenia podarunku w formie wdzięczności i miłości, sprawia radość i nam samym. Zbliżamy się do wyjątkowej daty, a mianowicie Dnia Ojca przypadającego na 23 czerwca. Coroczne święto jest obchodzone od 1965 roku, jednak w dalszym ciągu - wybór idealnego prezentu nie jest łatwy. Jako że pozostało dość mało czasu, przejrzeliśmy ofertę sieci sklepów Lidl w celu poszukiwania upominku dla Taty. Sprawdź, co może wywołać uśmiech, a jednocześnie mieścić się w budżecie 150 złotych!

SILVERCREST PERSONAL CARE Maszynka do strzyżenia włosów i brody

Maszynka to dość praktyczny prezent, który umożliwia mężczyznom wyglądanie tak, jak tego oczekują. Jest to nie tylko przydatny gadżet, ale i urządzenie, które naprawdę może ucieszyć! Przyda się zarówno do ścinania oraz przycinania, ale i konturowania, strzyżenia czy golenia. W zestawie znajdziesz nasadki grzebieniowe do precyzyjnego cięcia, trymer precyzyjny, nożyczki, adapter sieciowy, pędzelek do czyszczenia i worek do przechowywania.

Zobacz również:

Cena: 79,90 zł

REMINGTON Maszynka do strzyżenia włosów i brody PG6021

PG6021 All in One Grooming Kit to pełnowymiarowy zestaw, który sprosta zarówno podstawowym, jak i znacznie bardziej zaawansowanym oczekiwaniom. Maszynka posiada aż cztery odłączane końcówki oraz grzebyki, które umożliwią zarówno cykliczne podcięcie, jak i stworzenie zupełnie nowej fryzury. Naładowane urządzenie pozwala na nieprzerwaną 30-minutową pracę.

Cena: 99 zł

SANITAS Ciśnieniomierz naramienny SBM 47

Jeśli pragniesz zatroszczyć się o zdrowie taty, postaw na klasykę. Urządzenie pozwala na oscylometryczny pomiar ciśnienia krwi i pulsu na ramieniu, a dodatkowo jest wyposażony w czytelny wyświetlacz. Umożliwia zapis danych do 100 pomiarów, tak więc z powodzeniem może pomóc ustalić wartość ubiegłych badań bez konieczności zapisywania wyników w notatkach.

Cena: 79,90 zł

PARKSIDE Pistolet do farb PFS 400 B1, 400 W

Jeśli twój tata kocha majsterkować lub oddawać się domowym rewolucjom, podaruj mu odpowiednie narzędzia. Powyższy pistolet do farb umożliwia równomiernie nałożenie farby za pomocą aż 4 dyszy. Praca jest możliwa przy użyciu jednego z trzech dostępnych trybów rozpylania. Urządzenie cechuje się mocą sięgającą 450 W.

Cena: 139 zł

PARKSIDE Wyrzynarka PSTD 800 C3, 800 W

Kolejny sprzęt, który na długo zajmie niejednego ojca, a w dodatku umożliwi wiele hobbystycznych projektów. Wyrzynarka odznacza się laserowym prowadzeniem, precyzyjną regulacją wykonywanych cięć oraz 3-stopniowym skokiem wahadła. Moc wyrzynarki to aż 800 W, a w komplecie znajdziesz również m.in. 3 brzeszczoty, klucz z gniazdem sześciokątnym oraz złączkę.

Cena: 129 zł

SILVERCREST Masażer Shiatsu szyi i karku SSMN 2 C2, 12 W

Jeśli twój tata cierpi na dolegliwości związane z kręgosłupem, spięciem lub najzwyczajniej w świecie - chcesz sprawić mu odrobinę relaksu, zastanów się nad wyborem masażera. Shiatsu oferuje aż dwie różne prędkości i może być wykorzystywany do masażu wielu okolic ciała. Jego znamienne działanie jest możliwe dzięki wyposażeniu w cztery, przeciwbieżnie obracające się główki masujące.

Cena: 139 zł

SILVERCREST Grill stołowy elektryczny SPG 2000 A1, 2000 W

Grillowanie niekoniecznie musi odbywać się tylko podczas letnich wieczorów w ogródku! Stołowy grill pozbawia przykrego zapachu brykietu i węgla, a jednocześnie pozwala na przyrządzenie ulubionych potraw przy utrzymaniu niskiej zawartości tłuszczu. Płyta jest pokryta powłoką zapobiegającą przywieraniu ILAG® Corflon Ultra.

Cena: 129 zł

Jeśli chcesz zapoznać się z całą ofertą sieci sklepów Lidl, znajdziesz ją pod tym linkiem.

Zajrzyj do: Jaki prezent na Dzień Ojca do 100, 200 i 300 zł? Z tych gadżetów na pewno się ucieszy.