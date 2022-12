Prezent pod choinkę dla seniora? Te gadżety ich ucieszą!

Święta tuż, tuż, a więc najwyższa pora pomyśleć o prezentach gwiazdkowych. Jeśli zastanawiasz się nad odpowiednim prezentem dla rodziców lub dziadków - ten wpis jest dla Ciebie. Znajdziesz tu kilka propozycji, które z pewnością wywołają na ich twarzach uśmiech. Również w wersji budżetowej!

Czy robienie prezentów sprawia więcej radości niż ich otrzymywanie? To zależy od nas samych. Niemniej, miło zobaczyć uśmiech na twarzach bliskich, gdy otworzą prezent, który dla nich przygotowaliśmy. Jeśli będziesz miał okazję spędzić święta z seniorami, warto zastanowić się już dziś nad odpowiednim podarunkiem. Postanowiliśmy przygotować zestawienie, w którym znajdziesz wiele sprzętów i gadżetów, które ułatwią życie twoim bliskim, a dodatkowo mogą naprawdę ucieszyć!

Świąteczny prezent dla seniora. Z tych produktów na pewno się ucieszą!

AMAZFIT GTS 2 Mini

Wiek to nie przeszkoda, aby zachować aktywny tryb życia, a jednocześnie mieć pod kontrolą parametry życiowe. Pomocne okazują się proste i czytelne smartwatche, które pozwalają również na pozostawanie w stałym kontakcie z bliskimi. Dobrym wyborem może być model od marki AMAZFIT, a mianowicie GTS 2 Mini. Zegarek można sparować z urządzeniem z systemem Android, jak i iOS. Wyświetlacz o przekątnej 1,55 cala pozwala na dogodny odczyt informacji - w tym danych z krokomierza, pulsoksymetru i nie tylko.

Webber AP8410

Dla zdrowia każdego z nas nie jest obojętne powietrze, a w tym - szkodliwe związki. Niestety w Polsce staje się ono coraz bardziej zanieczyszczone, czego skutkiem jest m.in. wszechobecny smog. Jak wiadomo, przyczyniać może się do wzrostu zachorowań obejmujących układ oddechowy, jak i sercowy. Aby ochronić seniorów, warto wyposażyć ich dom w oczyszczacz powietrza. Webber AP8410 jest kompaktowym sprzętem o wydajności 220 m3/h. Maksymalna wielkość pomieszczenia, w którym spełni swoją funkcję wynosi aż 38 m2.

Medivon Horizon Pro

Seniorzy mogą korzystać z życia tak samo, jak i my. Niestety przeszkodą może okazać się zdrowie i zmęczenie - technologia ma na to receptę. Masażer Horizon Pro wykorzystuje masaż wibracyjny oraz jest zdolny do ucisku punktów akupunktury. Sprawdza się przy wielu jednostkach chorobowych, a swoim działaniem może m.in. rozgrzewać i pobudzać krążenie. W urządzeniu zastosowano również technologię AirPressure.

Braun ExactFIT 5 Connect BUA6350

Zdrowie pod kontrolą? To urządzenie jest niezbędne dla niemal każdego seniora, nawet w roli profilaktyki. Nowoczesny ciśnieniomierz pozwala na połączenie ze smartfonem poprzez Bluetooth, co umożliwia zbieranie danych w aplikacji mobilnej. Model od marki Braun umożliwia pomiar ciśnienia i pulsu przez dwóch użytkowników (zapisuje dane aż do 60 pomiarów). Duży wyświetlacz zwiększa czytelność danych tak, aby nawet osoby z wadą wzroku nie miały problemu z ich odczytem.

Tablet TCL TAB 10L Wi-Fi 2/32GB

Jeśli twój bliski chętnie przegląda wiadomości w smartfonie lub chcesz pobudzić jego aktywność poprzez nowoczesne gadżety, tablet może okazać się idealny. Jest poręczny, a równocześnie znacznie bardziej czytelny niż komórka. Wielofunkcyjność 10-calowego sprzętu umożliwia pracę nad wzmocnieniem funkcji poznawczych. Model od TCL jest budżetowym urządzeniem z 4-rdzeniowym procesorem oraz akumulatorem o pojemności 4080 mAh. Wyposażono go w łączność bezprzewodową Bluetooth 4.2 i WiFi 802.11 b/g/n.

Robot planetarny Bosch MUM58259

O wielu rodzinnych wypiekach powstały prawdziwe legendy. Aby ułatwić twoim bliskim ich przygotowanie, warto rozejrzeć się za odpowiednim robotem kuchennym. Seniorzy dość często są przyzwyczajeni do wykonywania prac ręcznie, co znacząco obciąża ich w domowych obowiązkach. Model MUM58259 od Bosch umożliwia planetarne mieszanie, mielenie, blendowanie, a nawet krojenie warzyw. Wysoka moc sięgająca 1000 Watt i 7-stopniowa regulacja, pozwala dopasować pracę urządzenia do wielu składników.

Raven EWC001

Nasi rodzice i dziadkowie doskonale znają zapach świeżego, domowego chleba. Dziś, mamy na rynku specjalne wypiekacze, które pozwolą kontynuować tradycję, a przy tym zaoszczędzić pracy seniorom. Model od Raven posiada 12 automatycznych programów, a sterowanie odbywa się poprzez główny panel z wyświetlaczem LED. Jeden cykl pozwala na przyrządzenie aż 900 g ciasta.

