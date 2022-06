Prezentacja GTA 6 już wkrótce? Wiele na to wskazuje [AKTUALIZACJA]

Pamiętacie, jak 11 lat temu na stronie Rockstara pojawiło się logo GTA V? Aktualnie jesteśmy świadkami podobnego scenariusza.

Mamy aktualnie do czynienia z bardzo ciekawą sytuacją. Po wejściu na stronę RockstarGames nie widzimy nic, poza czarnym tłem. Okazuje się, że nie jest to błąd, a celowe działanie.

Visiblement, ce n’est pas un bug. La page d’accueil a volontairement été codée pour devenir noire.

Quelque chose semble se préparer.



Merci à @Raptoz661 pour l’info et la photo. https://t.co/CHHmyKyVSa pic.twitter.com/qOQiyIJArU — Rockstar Mag’ (@Rockstar_Mag) June 15, 2022

Co to może oznaczać? No cóż, tak na prawdę wiele rzeczy i nie jest powiedziane, że w ciągu kilku godzin lub dni doczekamy się prezentacji GTA VI. Wiele na to jednak wskazuje. Wystarczy, że cofniemy się pamięcią do października 2011 roku, gdzie podobna sytuacja miała miejsce.

Dokładnie 25 października 2011 roku strona RockstarGames zmieniła się na czarną planszę, na której nic nie widać, nie ma menu i innych składowych witryny. Po pewnym czasie pojawiło się tam logo GTA V, co było pierwszą, oficjalną prezentacją gry. Czy w tym przypadku twórcy postąpią podobnie? Tego niestety nie wiemy i musimy uzbroić się w cierpliwość oraz poczekać na kolejne kroki dewelopera.

Przypomnijmy, że Rockstar oficjalnie wypowiedział się już na temat GTA VI przy okazji ogłoszenia next-genowej edycji piątej odsłony gry w lutym tego roku. Mogliśmy wówczas przeczytać:

Wiemy, że dzięki niespotykanej długowieczności GTA V wielu z was pytało nas o nową grę z serii Grand Theft Auto. Z każdym nowym projektem naszym celem jest zawsze znacznie wykraczać poza to, co wcześniej dostarczyliśmy - i z przyjemnością potwierdzamy, że aktywne prace nad kolejną odsłoną serii Grand Theft Auto są już w toku. Nie możemy się doczekać udostępnienia większej ilości informacji, gdy tylko będziemy gotowi.

Co więcej, Jason Schreier powiedział, że nie zdziwi się, kiedy GTA VI zostanie ogłoszone w tym roku z "fałszywą datą premiery na 2023 rok", która w późniejszym czasie zostanie przesunięta.

Wouldn't be shocked to see Grand Theft Auto VI announced later this year with a fake release date of "fall 2023" that then slips to 2024 https://t.co/PCtS7o6FEe — Jason Schreier (@jasonschreier) February 4, 2022

W tym momencie pozostaje nam czekać na rozwój sytuacji i mieć nadzieję, że wkrótce dowiemy się nieco więcej na temat kolejnej odsłony gry, bo remastery i odświeżenia powoli zaczynają być nudne.

Aktualizacja - godz. 14:25

Strona RockstarGames ponownie działa. Niestety wygląda na to, że były to jedynie swego rodzaju prace serwisowe lub być może podniesienie napięcia i zainteresowania produkcją. No cóż. Czekamy dalej.