Prezenty gwiazdkowe dla gracza – jeszcze zdążysz! Biedronka ma superofertę [16.12.2022]

Nie masz jeszcze prezentu? Biedronka ma bardzo atrakcyjną ofertę – w sklepach znajdziesz świetne gadżety dla gracza! Zobacz, co przygotował popularny dyskont.

Już niebawem Gwiazdka! Dzień, w którym chcemy obdarować bliskich upominkami. Masz w rodzinie lub wśród przyjaciół zapalonego gracza? Jeśli jeszcze nie udało ci się zaopatrzyć w odpowiedni prezent – zajrzyj do Biedronki! Lubiany dyskont ma teraz w ofercie gadżety od znanej marki.

Akcesoria dla gracza marki Dragon Breath – mPTech

Od poniedziałku w sklepach Biedronka dostępne są:

klawiatura Dragon Breath – ze 108 płaskimi przyciskami w układzie Qwerty, 19 klawiszami z funkcją Anti-ghostingu, kolorowym podświetleniem, podpórką na nadgarstki i telefon oraz o żywotności do 5 mln uderzeń,

– ze 108 płaskimi przyciskami w układzie Qwerty, 19 klawiszami z funkcją Anti-ghostingu, kolorowym podświetleniem, podpórką na nadgarstki i telefon oraz o żywotności do 5 mln uderzeń, słuchawki Dragon Breath – z dobrej jakości mikrofonem na pałąku, ze złączem 2w1 (minijack 3,5 mm oraz zasilanie z USB), z podświetleniem RGB,

– z dobrej jakości mikrofonem na pałąku, ze złączem 2w1 (minijack 3,5 mm oraz zasilanie z USB), z podświetleniem RGB, myszka Dragon Breath – o wysokiej rozdzielczości do 4800 DPI, z 7 przyciskami i rolką, o żywotności do 10 mln kliknięć, zasilana przewodowo lub radiowo, z podświetleniem RGB.

Dodatkowo, w sklepach pojawił się też coolerpad, który schłodzi urządzenie, co pozwoli na jego dłuższą i lepszą wydajność. Został wyposażony w 5 czasz chłodzących. Jego wymiary to 41 x 29,3 cm na wysokość 3 cm. Jest więc idealny do laptopów do 17 cali. Ten coolerpad jest zasilany na USB. Do dyspozycji użytkownika są 3 tryby pracy. Dodatkowo, gadżet ma efektowne czerwone podświetlenie.

Marka Dragon Breath należy do producenta mPTech. Jego akcesoria często można kupić w tym popularnym dyskoncie. Pojawiają się też w sklepie internetowym Biedronka Home. Producenta mPTech możesz kojarzyć też z markami takimi, jak myPhone, techbite, HAMMER czy HYKKER.

Akcesoria dostępne będą w cenie 79,90 zł za sztukę. Oferta jest ważna w sklepach stacjonarnych w dniach od 5 do 18 grudnia br. Więcej informacji na temat tej oferty znajdziesz pod tym linkiem.

