Prezenty na Dzień Ojca w RTV Euro AGD. Mamy kilka pomysłów! [23.06.2022]

Dzień Ojca to bardzo ważne święto! Warto z tej okazji podarować mu coś, co nie tylko pokaże, że o nim myślimy, ale także będzie praktycznym dodatkiem na co dzień.

Spis treści

Z okazji Dnia Ojca chcemy pokazać, że myślimy o naszym tacie. Można to zrobić na wiele sposobów - czy po prostu przez odwiedziny, czy wyjście na miasto na dobry obiad. Dobrym pomysłem będzie również zakup technologicznego gadżetu. Możemy sprawić mu przyjemność ciekawą nowinką techniczną, która jednocześnie będzie dla niego użyteczna w jego codziennych rytuałach. RTV Euro AGD przygotowało promocję, w której najlepsze prezenty dla taty znajdziemy w obniżonych cenach!

Fot. RTV Euro AGD

Philips OneBlade Pro

Golarka hybrydowa to idealny prezent dla każdego taty. Dzięki niej będzie on mógł zadbać o swój zarost tak, jak lubi najbardziej. Umożliwia ona zarówno dokładne trymowanie brody, jak i zupełne ścięcie jej do zera - a to wszystko nawet bez użycia żelu lub pianki.

Zobacz również:

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Czas pracy / ładowania : 90 minut / 1 godzina

: 90 minut / 1 godzina Golenie : na sucho/mokro

: na sucho/mokro Możliwość mycia pod wodą : tak

: tak System golący : hybrydowa

: hybrydowa Funkcje dodatkowe: 3 wskaźniki LED, przycinanie zarostu, wskaźnik ładowania, wskaźnik naładowania

Cena: 299 zł 239 zł. Sprawdź.

Braun Series 5 50-R1000s

Dla fanów golenia na gładko nie ma lepszego rozwiązania niż golarka akumulatorowa. Dzięki niej tata w każdym momencie będzie mógł zapanować nad swoją brodą - czy to w domu, czy w kilkudniowej podróży bez prądu!

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Czas pracy / ładowania : 50 minut / 1 godzina

: 50 minut / 1 godzina Golenie : na sucho/mokro

: na sucho/mokro Możliwość mycia pod wodą : tak

: tak System golący : potrójny - 2 folie i blok noży

: potrójny - 2 folie i blok noży Funkcje dodatkowe: możliwe używanie żelu/pianki, szybkie ładowanie

BaByliss Super-X Metal Black Edition

Dobry trymer może zmienić naprawdę wiele w życiu taty. Już nigdy nie będzie musiał się martwić o idealną fryzurę i zarost - wszystko wymodeluje sam i w swoim stylu.

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Strzyżenie : na mokro, na sucho

: na mokro, na sucho Zakres długości strzyżenia : 0,2 - 16 mm

: 0,2 - 16 mm Czas pracy akumulatora : 300 min.

: 300 min. Czas ładowania akumulatora : 3 godz.

: 3 godz. Liczba nasadek : 15

: 15 Nasadka do przycinania włosów w nosie i uszach: tak

Philips Sonicare Protective Clean

Mój tata wspomina, że wiele rzeczy można wymienić, ale zęby (przynajmniej te stałe) ma się tylko jedne - trzeba więc o nie dbać. Warto pomóc ojcu w dbaniu o nie i zamienić jego wysłużoną szczoteczkę manualną na dobrą szczotkę soniczną.

Typ aparatu : szczoteczka soniczna

: szczoteczka soniczna Czujnik siły nacisku : tak

: tak Sygnalizator czasu mycia : tak

: tak Ruchy soniczne : 62000 ruchów/min

: 62000 ruchów/min Tryby pracy: codzienny

Medivon Collar pro

Czy jest coś lepszego od dobrego masażu po ciężkim dniu pracy? Kołnierz masujący sprawi, że zmęczenie nawet po najcięższej pracy szybko zniknie, a tata będzie mógł się w pełni zrelaksować przy ulubionych czynnościach!

Masaż : relaksacyjny, shiatsu

: relaksacyjny, shiatsu Moc : 18 W

: 18 W Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Funkcje dodatkowe: funkcja grzania, timer

Philips HX3806/33

Irygatory to nowy standard w czyszczeniu zębów. Dzięki nim tata w końcu pozbędzie się tej łupinki od popcornu, która męczy go od ostatniej wizyty w kinie! To świetny urządzenie, dzięki któremu pielęgnacja jamy ustnej będzie dokłądna i bardzo prosta jednocześnie.

Regulacja ciśnienia wody : tak

: tak Liczba stopni regulacji ciśnienia wody : 3

: 3 Sygnalizator czasu mycia : tak

: tak Pojemność zbiornika na wodę : 250 ml

: 250 ml Tryby pracy: codzienny, głębokie czyszczenie

cena: 429 zł 359 zł. Sprawdź

Beurer EM 20 Neck

Elektrostymulator to nowa jakość masażu w domu. Dzięki małemu, poręcznemu urządzeniu możemy doświadczyć bardzo głębokiego masażu, który poruszy każdą partię naszych mięśni. To idealne rozwiązanie dla taty, który chce wieczorami zrelaksować się po długim dniu.

Do stosowania w obszarze karku i barków

Miękki, elastyczny, wygodny i bezpieczny

Automatyczne wyłączanie

Regulacja intensywności (15 poziomów)

(15 poziomów) W zestawie samoprzylepna folia żelowa

Philips Series 5000 S5587/30 SkinIQ

Golarka głowicowa to świetne rozwiązanie dla taty, któremu zależy na szybkim i dokładnym goleniu na gładko. Z takim sprzętem w ogóle nie będzie się musiał przejmować porannym zarostem - kilka przeciągnięć wystarczy, aby skóra znów była gładka i bez żadnego włoska. Dzięki temu tata będzie miał jeszcze więcej czasu na swoje ulubione poranne rytuały.

Zasilanie : akumulatorowe

: akumulatorowe Czas pracy / ładowania : 60 minut / 1 godzina

: 60 minut / 1 godzina Golenie : na sucho/mokro

: na sucho/mokro Możliwość mycia pod wodą : tak

: tak System golący : rotacyjna potrójny - głowice

: rotacyjna potrójny - głowice Trymer tak

tak Funkcje dodatkowe: blokada przypadkowego włączenia, szybkie ładowanie, wskaźnik naładowania, wyświetlacz LED